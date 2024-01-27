Ege'deki 5.1'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: Fay sistemlerini işaret etti

Ege Denizi'nde saat 08.19'da merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'ndeki depremin derinliği 8,51 kilometre olarak ölçüldü.

Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür şunları kaydetti:

"Kuşadası Körfezi’nde 5,1 deprem oldu. Bu körfez kuzey ve güney sınırları boyunca normal faylarla sınırlı. Bu fayları KD-GB UZANIMLI KESEN DOĞRULTU ATIMLI FAY SİSTEMLETİ DE VAR. Deprem kuzey kenara yakın ve olasılıkla normal fay üzerinde."