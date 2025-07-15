Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Hisarcıklıoğlu, her zaman demokrasinin, milletin ve devletin yanında olduklarını belirtti.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun mesajı şöyle: “15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 9’uncu yıldönümünde, ülkemizin demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız. Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyeceğini göstermiştir. 15 Temmuz gecesi, TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk ve darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olduk. TOBB ve Oda-Borsa Camiası olarak, demokrasinin, milletimizin ve devletimizin yanındayız. Türk iş dünyası olarak, demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz.”

Ardıç: Demokrasiye göz dikenlere cesaret ve kararlılıkla duruş

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Oda olarak, o karanlık gecede olduğu gibi bugün de milli iradenin üzerinde hiçbir gücü tanımıyor, demokrasimizi her koşulda korumanın sorumluluğunu taşıyoruz. Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Her fabrika bir kaledir' sözü doğrultusunda üretimi, istihdamı, ihracatı artırmak ve ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak için çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. 15 Temmuz 2016'nın, milletin, demokrasiye ve milli iradeye nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya gösterdiği bir tarih olduğuna işaret eden Ardıç, devlete ve demokrasiye kasteden hain darbe girişiminin, aziz milletin destansı direnişiyle bozguna uğratıldığını anımsattı. Ardıç, milletin o gece "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesine sımsıkı sarıldığını, vatanına, bayrağına ve demokrasiye göz dikenlere karşı cesaret ve kararlılıkla karşı durduğunu, bu destansı direnişin, demokrasiyi savunan tüm dünya halkları için de örnek olduğunu kaydetti.

Avdagiç: 15 Temmuz ekonomik bağımsızlığa da yapılmış alçak bir saldırıdır

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 15 Temmuz mesajında, " İş dünyası olarak o karanlık geceyi unutmadık, unutturmayacağız. Milletin iradesini ve ekonomik bağımsızlığımızı daha da güçlendirmek için aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Baran, "15 Temmuz hain darbe girişimi, sadece demokrasiye değil, aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, üretim gücüne ve kalkınma iradesine karşı yapılmış "alçak bir saldırıdır" dedi.

Palandöken: Asla unutmamalı unutturmamalıyız

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, milli iradeye olan bağlılıklarını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğünü koruma azmini her zaman diri tutacaklarına dikkati çekerek,"15 Temmuz, asla unutulmaması ve unutturulmaması gereken bir ibrettir" dedi. Palandöken, girişime karşı dimdik duran milletin direnişini gururla andıklarını aktardı.

Kartaloğlu: Hain girişime dimdik duruşu gururla anıyoruz

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu da mesajında, "Hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyoruz" dedi. Kartaloğlu, milletin, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasisine ve Cumhuriyet'e sahip çıkarak, hain darbe girişimini bertaraf ettiğini belirterek "O gece gösterilen birlik, beraberlik ve kararlılık, milli iradenin gücünü dünyaya bir kez daha göstermiştir. Demokratik değerlerimize ve hukuk düzenimize olan inancımızla, millet egemenliğinin üzerinde hiçbir gücün duramayacağını vurguluyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, hain darbe girişimini lanetliyoruz."

"Üretime ve ihracata devam edeceğiz"

Avdagiç: Ekonominin çarkların özgürlük rüzgarıyla döneceğine inandık

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, "9 yıl önce 15 Temmuz gecesi Türk halkı, kendi oylarıyla seçtiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etrafında kenetlenerek, demokrasimize sahip çıktı.

Kahraman ordumuzun içine sızan bir avuç hainin, yurt dışındaki elebaşlarından emir alarak başlattıkları darbeyi, başlarına geçirerek, Türkiye’de darbeler dönemini ebediyen kapattı" dedi.

FETÖ’cü hainlerin ele geçirdiği tankın topun karşısında farklı siyasi görüşlerden yüzbinlerce insanımız dimdik durdu. Mehmed Akif Ersoy’un “Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez” dediği gibi hiçbir top, hiçbir sonik patlama, hiçbir tüfek milletimizi sindiremedi" diyen Avdagiç şunları ifade etti:

"Türkiye’nin darbelerle sıkıştırılıp iç savaşa sürüklenmek istediği o günlerde Devletimiz ve Milletimiz dimdik ayakta durmasaydı, ülkemizi nelerin beklediğini 9 yıl sonra bugün daha iyi anlıyoruz:

Milletimiz bu çapulculara hadlerini bildirmeseydi, Gazze’nin, İran’ın, Suriye’nin yanına Türkiye’yi eklemek isteyenlerin önünde kim durabilirdi?

Eğer 15 Temmuz’da hainler başarılı olsaydı; Türkiye’yi, tarihi coğrafyamızı ve Ortadoğu’yu şekillendirmek isteyenlerin insafına bırakılan aciz bir ülke konumuna düşmekten kim kurtarabilirdi?

15 Temmuz’da milletimiz darbecileri püskürtmeseydi, Gazze için kim sesini yükseltecekti, Suriye’ye el uzatanlara kim dur diyecekti, İsrail’in İran’ı bombalamasına kim karşı çıkabilecekti? Dünya mazlumlarının umudu hangi ülke olabilecekti?

Biz bugün çok daha iyi anlıyoruz ki;

Eğer 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi başarılı olsaydı, Kaan’ı sadece bir insan ismi olarak bilecektik.

Milli tankımız Altay’ı ne hayal edebilecek, ne de yerli tank motorları imal edebilecektik.

Anka’lar ve Aksungurlar, Kızılelmalar, Akıncılar, Bayraktarlar, özetle milli İHA’lar ve SİHA’lar Türkiye’nin en önemli ihracat kalemi olmak bir yana adlarını bile anamayacaktık?

Hainler hedeflerine ulaşsaydı, terörsüz Türkiye’den bahsedemeyecek, kardeş kanını durdurmak için adımlar atamayacaktık.

İstanbullu tüccarlar olarak, ticaretin ve ekonominin çarklarının vatan toprağını şenlendiren özgürlük rüzgarıyla döneceğine inandık. Bu inancımız üretimimizin en büyük itici gücü oldu. Uydulaştırılmış bir ülkede, uşaklaştırılmış bir güruhun egemenliği altında yaşamaktansa meydanlarda milletimizle şehadete ulaşmayı tercih ettik. Bu düşüncelerle 15 Temmuz gecesi “çelikten bir gövde olup hayasızca akını durduran” kahraman halkımızdan şehit olan 252 insanımızı rahmetle anıyorum. Aynı şekilde 2 bin 740 gazimizi de şükranla yad ediyorum.

Olpak: Türkiye’nin güçlü ve aydınlık yarınları için ticari diplomasi faaliyetlerimizi sürdürüyoruz

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili açıklamasında şunları ifade etti: “Ülkesinin birliği ve bütünlüğüne sahip çıkan milletimiz, devletiyle tek vücut olarak hain darbe girişimine engel oldu. Bu duruşla, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu bir kez daha ispatlayarak Türkiye’nin geleceğine ipotek koymaya çalışanlara geçit vermedik. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, ülkesi ve milleti için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor; milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. İş dünyası olarak milletimizden aldığımız güçle; üretime, ihracata, yatırımlarımıza ve ülkemize sahip çıktık ve çıkmaya devam ediyoruz. Türk iş dünyamızın Kuzey Yıldızı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) olarak, 40 yıldır olduğu gibi bugün de ortak paydamız Türkiye’nin güçlü ve aydınlık yarınları için Ticari Diplomasi faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki 153 İş Konseyimiz ile küresel ticaretin kalbinin attığı her coğrafyada bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz.”

Bahçıvan: Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. "15 Temmuz, milletimizin demokrasiye birlik ve beraberlik içinde sahip çıktığı, özgürlüğüne ve bağımsızlığına olan bağlılığını kararlılıkla ortaya koyarak dünyaya gösterdiği gündür" diyen İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, "Karanlık ve ihanet dolu darbeye karşı çıkılan bu günün yıldönümünde demokrasimize olan bağlılığı, inancımızı bir kez daha vurguluyor, Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

Kıvanç: Türkiye’ye vurulmak istenen prangaları kırmıştır

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Zeki Kıvanç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kıvanç, mesajında “15 Temmuz, sadece bir darbe girişiminin değil, aynı zamanda milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına karşı alçak bir saldırının adıdır. Şehitlerimizin fedakârlığı ve gazilerimizin cesaretiyle Türkiye’nin geleceğine vurulmak istenen prangaları kırılmıştır” dedi. 15 Temmuz 2016 gecesinin Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçtiğini, ancak milletin destansı direnişiyle hain darbe girişiminin akamete uğratıldığını vurgulayan Kıvanç, şöyle devam etti:

Millet iradesine alçak saldırı

“15 Temmuz, sadece bir darbe girişiminin değil, aynı zamanda milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına karşı yapılmış alçak bir saldırının adıdır. Aziz milletimiz, o gece canı pahasına devletine ve demokrasisine sahip çıkmış, kararlılığıyla dünyaya örnek bir duruş sergilemiştir. Şehitlerimizin fedakârlığı ve gazilerimizin cesaretiyle yazılan bu destan, Türkiye’nin geleceğine vurulmak istenen prangaları kırmıştır. Her 15 Temmuz’da olduğu gibi bu yıl da vatanın bölünmez bütünlüğüne, demokrasimize ve milli iradeye olan bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. 15 Temmuz, tarih boyunca nice zorlukları birlik ve beraberlikle aşmış milletimizin, iradesine uzanan her eli kıracağını bir kez daha göstermiştir.”

Sanayiciler olarak ülkenin ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek, üretimi artırmak ve Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak için tüm güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Kıvanç, sözlerini şöyle sürdürdü:

İhracatı artırmaya devam ediyoruz

“15 Temmuz’da sergilenen birlik ve beraberlik ruhu, ülkemizin her alanda daha da güçlenmesi için en büyük ilham kaynağımızdır. Adana iş dünyası olarak, üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracatı artırmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Hedef daha güçlü, daha müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye’dir.”

Demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmanın, sadece bir vatandaşlık görevi değil, ortak geleceğe duyulan sorumluluğun da bir tezahürü olduğunu vurgulayan Kıvanç, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle, şükranla anıyor; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün milletimize ve devletimize daima güç vermesini diliyorum. Aziz milletimizin demokrasiye ve özgürlüğe olan inancı daim olsun.”

Büyükakın: 15 Temmuz, sadece bir gecenin değil, yüzyıllardır süregelen diriliş ruhunun adıdır

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü yıldönümüne ilişkin açıklamasında, “Kardan Aydınlık” ifadesini öne çıkararak, 15 Temmuz gecesinin milletin iradesi ve imanıyla aydınlandığını ifade etti. Büyükakın, “O gece karanlıkla örtülmek istenen milletin iradesi, imanıyla aydınlandı. Sessizliğin üzerine yükselen selâlar, ihanetin üstünü örten bir millet vicdanına dönüştü” şeklinde konuştu.

Kardan Aydınlık, "15 Temmuz 2016 gecesi, bu millet tarihe geçecek bir iman ve irade destanı yazmıştır" diyen Tahir Büyükakın, " O gece sadece bir darbe girişimi değil; bağımsızlığımıza, bayrağımıza, ezanımıza, geleceğimize topyekûn bir saldırı vardı. Ancak Türk milleti, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla sokaklara dökülerek bu saldırıya geçit vermemiştir. Tanklara gövdesini siper eden, kurşunlara imanıyla direnen milletimiz, bu toprakların bedel ödenerek vatan kaldığını bir kez daha göstermiştir" dedi.

Büyükakın, şunları ifade etti: "15 Temmuz, sadece bir gecenin değil, yüzyıllardır süregelen diriliş ruhunun adıdır. O gece milletimiz, tıpkı Çanakkale’de, İstiklal Harbi’nde olduğu gibi yekvücut olmuş, istiklaline uzanan elleri kırmıştır. Şehitlerimiz o gece canlarını vererek bu toprakların özgür kalmasını sağlamış, gazilerimiz onuruyla mücadele etmiş; hepimize büyük bir emanet bırakmıştır.

Unutulmamalıdır ki 15 Temmuz, kirli mahfillerde planlanarak FETÖ’nün taşeronluğuyla planlanmış hain bir kalkışmadır. Amaç, millet iradesini devre dışı bırakmak, Türkiye'yi yeniden vesayet zincirlerine mahkûm etmekti. Ancak milletimiz, bu hain saldırıya karşı onurlu bir direniş sergileyerek, istiklalini bir kez daha kendi elleriyle savunmuştur. Kocaeli, 15 Temmuz gecesi bu mücadelenin en ön saflarında yer almıştır. Şehrimizin dört bir yanından yükselen selâlar, dualar ve tekbirler; hainlere karşı yürekten bir direnişe dönüşmüştür. Demokrasi nöbetleriyle meydanları terk etmeyen Kocaeli halkı, o gece gösterdiği duruşla Türkiye’nin birlik ruhuna güç katmıştır. O karanlık gecede can veren yiğitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız."

Pelister: Milletimizin büyük direnişi ve kararlılığını saygıyla anıyoruz

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili yaptığı yazılı değerlendirme “9 yıl önce 15 Temmuz tarihinde milletimizin demokrasiye ve bağımsızlığa sahip çıkmak adına gösterdiği büyük direnişi ve kararlılığı saygıyla anıyoruz. Bu hain darbe girişimine karşı devletimizin ve milletimizin gösterdiği birlik, beraberlik ve cesaret, bugün de ülkemizin her alandaki kalkınma mücadelesine ilham veriyor” dedi. “Kimya sektörü olarak bizler de ekonomik bağımsızlığımızı güçlendirme sorumluluğumuzun bilinciyle üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracatla ülkemize değer katmaya devam ediyoruz” diyen Pelister, “15 Temmuz aynı zamanda Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğinin de bir simgesi haline geldi. Bu ruhla, ülkemizin bilimde, sanayide ve ihracatta güçlü bir konuma ulaşması için üzerimize düşen görevi dün olduğu gibi bugün de yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye’nin aydınlık yarınları, milletimizin huzur ve refah dolu geleceği için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz.”

"Gelecek yürüyüşümüz milli savunmayla güçlenecek"

Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli, yerli teknolojilerle gerçekleştirilen savunma hamleleri sayesinde güvenli gelecek yürüyüşünün devam edeceğini söyledi. Tekli, ekonomik değer oluşturan milli savunma sanayi yatırımlarına ev sahipliği yapmak istediklerini belirtti. Mersin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla Ekonomi Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz 2016 gecesi sokağa inen demokrasi karşıtlarının, milli iradeye darbe vurmak istediğini anımsatan Tekli, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara akın eden vatandaşlarımız, demokrasi destanı yazdı. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum” dedi. Yerli imkânlar ve teknolojilerle gerçekleştirilen milli savunma hamlelerinin Türkiye’nin varlığını güvenle sürdürmesine katkı koymaya devam edeceğini vurgulayan Tekli, “Türk mühendislerin imzasını taşıyan tank, helikopter, hava savunma radarı, ateşli silah ve görüntüleme sistemleri, ithalatı azaltarak tam bağımsızlık sağlıyor. Üretilen değerler ihracatla da ekonomik kalkınmaya büyük katkı sunuyor. Türkiye’nin çalışkan ve idealist girişimcileri olarak, hemen her alandaki katma değerli üretimimizi Mersin OSB’de sürdürüyoruz. 756 hektar alan üzerine kurulu 3 ayrı bölgemizdeki 220 girişim grubu, çeşitli sektörlerdeki imalatıyla fark oluşturuyor. Savunma sanayinde faaliyet gösteren 20 firmaya da ev sahipliği yapıyor, yeni dönemde özellikle milli savunmanın merkezi olmak istiyoruz” diye konuştu.

Savunma, havacılık ve uzay sanayiinde milli kabiliyetleri birleştirerek yerli üretime katkı verecek altyapıya, tecrübeye ve bilgi birikimine sahip olduklarını aktaran Tekli, kentte savunma sanayi yatırımı yapmak isteyen her kurum ve girişimciye uygun arsa bulunduğunu bildirerek, “Yeni bölgelerimizi yatırıma hazırlıyoruz. Makine Kimya Endüstrisi, Aselsan, Havelsan ve Roketsan’a istenen büyüklükte fabrika arazisi ayarlayacağımızın sözünü veriyoruz. Bu alanda birçok hevesli yatırımcıyı bünyesinde barındıran şehrimiz, lokasyonu ve lojistik avantajlarıyla öne çıkıyor. Çukurova Uluslararası Havalimanı ve Uluslararası Mersin Limanı başta olmak üzere geniş demir ve karayolu ağımızla, yatırımcılar için cazip imkânlar sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

"Kahraman halkımız omuz omuza vererek hainlerin emellerine geçit vermemiştir"

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle bir açıklama yaptı. “Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en karanlık gecelerden biri olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, milletimizin azim ve kararlılığını bir kez daha gururla anıyoruz” diyen Yıldırım, 9 yıl önce bugün, demokrasiye ve milli iradeye kasteden bu menfur girişime karşı, milletimizin eşine az rastlanır bir cesaret ve ferasetle göğüs gerdiğini, canı pahasına demokrasiye sahip çıktığını vurguladı. Gürkan Yıldırım şöyle devam etti: “TÜGİAD olarak, 15 Temmuz gecesi yaşananları asla unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı bir kez daha vurgulamak isteriz. O gece, kahraman halkımız omuz omuza vererek, hainlerin emellerine geçit vermemiştir. Bu direniş, tüm dünyaya Türk milletinin demokrasiye olan sarsılmaz inancını ve bağlılığını göstermiştir. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan her türlü girişime karşı dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktayız. Demokrasimiz, cumhuriyetimizin temelidir ve bu temeli sarsmaya çalışanlara karşı her zaman en güçlü şekilde duracağız. İş dünyası olarak, güçlü bir demokrasi ortamının ekonomik kalkınma ve toplumsal refah için vazgeçilmez olduğunun bilincindeyiz.”