Eğitim-İş'ten MEB önünde bütçe eylemi

Ankara'da Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) üyeleri, bütçe görüşmelerine ilişkin taleplerini dile getirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde oturma eylemi yaptı.

Eğitim-İş Sendikası üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2026 yılı bütçe görüşmelerinin gerçekleştirildiği TBMM'ye yürümek üzere bakanlık önünde toplandı. 

Üyelerin yürüyüşü, polis tarafından durduruldu. Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından sendika üyeleri, sloganlar eşliğinde oturma eylemi yaptı.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, "1 saattir emniyet mensuplarıyla görüşüyoruz. Ancak ülke o hale gelmiş ki trafiği engellemeden, ülkenin kaldırımlarından yürümek istediğimizi belirtmemize rağmen, 'asla olmaz' yanıtı veriyorlar. Bu bütçe, ülkedeki herkesi ilgilendiriyor. Biz de tüm yurttaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Halkın önünde hiç kimse olamaz. Ankara'da bulunan tüm yurttaşlarımızı, demokratik kitle örgütü temsilcilerini davet ediyoruz" dedi.

