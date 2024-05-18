Eğitim mitinginde konuşan Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi, müfredatı eleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Saraçhane'de 'Büyük Eğitim Mitingi' düzenledi. Mitinge atanamayan öğretmenler, mülakat ve müfredat mağdurları, Eğitim İş Sendikası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP milletvekilleri katıldı.

CHP lideri Özel, sendika temsilcilerinin ardından kürsüye çıktı.

"Bu meydan tarihi bir meydan"

Mitingde konuşan CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, katledilen lise öğretmeni İbrahim Oktugan’ı, terör örgütünün katlettiği Aybüke öğretmeni minnetle anıyoruz. Bu meydan Saraçhane, bu meydan tarihi bir meydan. Bu meydan ilk işçi mitinginin yapıldığı bir meydan. Saraçhane’den Türkiye işçi sınıfını saygıyla selamlıyorum. Bu meydanda bugün atanmayan öğretmenler, mülakat mağdurları, müfredat itiraz edenler var.

Bir kusurları yok ki atanamamış olsunlar atanmayan öğretmenler. Kaldırılacağına söz verilen mülakatta sorulan soruya yandaşça cevap veremediği için, liyakatlı olduğu halde mülakat mağdurlarıyla birlikte herkes ve onlara destek olmak üzere burada bulunan herkese hoş geldiniz diyorum."

Erdoğan'a sesleniyorum; madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?

Diyorlar ki 3 yıl boyunca tasarruf tedbirleri kapsamında emekli olan kadar öğretmen atayacağız. Bu hesapla mevcut öğretmenlerin göreve gelmesi için 65 yıla kadar ihtiyaç var. Burada hatırlatıyorum. Ne diyordunuz itibardan tasarruf olur eğitimden olmaz.

Buradan Erdoğan’a sesleniyorum; madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun? Niye umut verdin, niye onlara sırtını dönüyorsun? 'Üç yıl tasarruf tedbirleri yapacağız, emekli kadar atayacağız' diyorlar. Yani hiç öğretmen almazsak 65 yıl sürecek öğretmenlerin ataması.

Hani mülakat kaldırılacaktı?

İtibardan tasarruf olur ancak eğitimden tasarruf olmaz. Diğer yaramız mülakattır. Yüzde 50 mülakat, yüzde 50 KPSS diyorlar. Hani mülakat kaldırılacaktı?

‘Yeni müfredat’ tepkisi: Yok hükmündedir

Cumhuriyetle derdi olan bir Bakan, Cumhuriyetle sorunu olan bir müfredat dayatmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla sorunu olan bu müfredat yok hükmündedir. Seçim sloganı müfredat adı olamaz. Bu kafaya sonuna kadar direneceğiz. Ferman tek adamınsa, mücadele milletindir."