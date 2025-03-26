Eğitim-Sen üyelerine ev hapsi: Yıldırma politikaları karşısında geri adım atmıyoruz

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Eğitim Sen, grev kararı almıştı.

Eğitim Sen, öğrencilerin boykot çağrısın destek verdiklerini şu sözlerle duyurmuştu:

"Uzun süredir devam eden antidemokratik uygulamalara, baskılara ve hukuksuzluğa karşı öğrencilerin yanındayız! Öğrencileri yürüttükleri demokratik Türkiye, özgür, özerk üniversite mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız!

Eğitim Sen üyesi öğretim elemanları olarak, 25 Mart 2025 Salı günü hizmet üretmiyoruz! İnsan, toplum, doğa yararına bir üniversite talebini yükseltiyoruz!"

Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın üniversite öğrencilerinin boykot çağrısına destek vererek, "bir günlük hizmet üretmeme" kararı alan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) yetkilileri hakkında resen soruşturma başlattığını duyurdu.

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ifade verdikten sonra ev hapsi talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Eğitim Sen'in tüm Merkez Yürütme Kurulu üyeleri hakkında iki hafta ev hapsi ve sonrasında haftada bir imza atmak üzere adli kontrol kararı verdi.

Eğitim-Sen'den açıklama geldi

Eğitim-Sen mahkeme kararı sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"MYK üyelerimiz savcılıkta verdikleri ifadenin ardından ev hapsi istemiyle mahkemeye sev edilmiş ve bütün MYK üyelerimiz hakkında iki hafta ev hapsi ve sonrasında haftada bir imza atmak üzere adli kontrol tedbir kararı verilmiştir.

Tıpkı diğer tutuklamalar gibi, MYK üyelerimize verilen bu cezalar da hukukun, sendikal hak ve özgürlüklerin askıya alındığının somut göstergesidir. MYK üyelerimize verilen bu cezalar doğrudan doğruya Eğitim Sen’in sendikal faaliyetlerini engelleme amacı taşımaktadır. Ancak Eğitim Sen geçmişte olduğu gibi, bu tür baskı ve yıldırma politikaları karşısında geri adım atmayacak sendikal faaliyetlerini kesintisiz sürdürecektir."