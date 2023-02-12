Eğitim ve öğretim 20 Şubat'ta başlayacak
Milli Eğitim Bakanı Özer, 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretimin başlayacağını, bir daha uzatma olmayacağını, depremin etkilediği 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildiğini bildirdi.
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası ara verilen eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Özer, "20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak. Depremden etkilenen 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz" dedi.