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Eğitime kar engeli: 3 ilde okullar tatil edildi

Valiliklerden yapılan açıklamalara göre üç ilde eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildi.

Haber Merkezi
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Eğitime kar engeli: 3 ilde okullar tatil edildi
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Afyonkarahisar Valiliği, kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte gece yarısından itibaren etkili olması ve aralıklı olarak da gün içinde devam etmesi beklenen kar yağışı, kar birikintileri, don ve buzlanma tehlikesinin olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Aralık tarihinde, il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır."

Uşak

Uşak Valiliği, kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının gece saatlerinde artarak devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yarın, ilimiz merkezinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır. Saat 12.00'ye kadar ilimiz merkezinde trafik seyir ve can güvenliği için motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir."

Denizli

Denizli'nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verileceği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartları ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Bu durumun, insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğine işaret edilen açıklamada, "Bu nedenle 30 Aralık Pazartesi günü tüm eğitim kademesinde öğrenim gören öğrencilerimiz için bütün okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yarın engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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