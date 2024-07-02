Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Projesi'ne 17 bin başvuru

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, EDU-CARE projesinin ikinci safhasının açılışını bugün gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Proje sayesinde kayıtlı kadın istihdamı ile eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığını teşvik ettiklerini belirten Işıkhan, "Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen ve 0-36 ay arasında çocuğu olan kadınların yararlanacağı projemize 16 bin 831 başvuru yapıldı. Annelerimiz sigortayla, çocuklarımız eğitimli bakıcıyla güvende." ifadelerini kullandı. Proje kapsamındaki annelere, sertifikalı bir çocuk bakıcısı istihdam etmeleri ve kayıtlı bir işte çalışmaları koşuluyla 12 ay boyunca aylık 325 avro destek sağlanacak.