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Eğlence vergisi sıfırlandı

Yerli-yabancı film gösterimleri ile at yarışları ve konserlerden yüzde 10 olarak alınan eğlence vergisi oranı yüzde 0 olarak güncellendi.

Haber Merkezi
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Belediyelerin, sinema salonlarında film gösterimleri ile at yarışı ve konserlerden aldığı eğlence vergisi oranları sıfırlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre yerli-yabancı film gösterimleri ile at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı %0 olarak belirlendi. Düzenlemeyle, belediye gelirleri kanununun 21. maddesinde yer alan hüküm uyarınca; söz konusu etkinliklerden %10 oranında alınan ve 31 Mayıs'ta sıfıra indirilen vergiler tamamen kaldırıldı.