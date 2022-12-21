Eğlence vergisi sıfırlandı

Belediyelerin, sinema salonlarında film gösterimleri ile at yarışı ve konserlerden aldığı eğlence vergisi oranları sıfırlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre yerli-yabancı film gösterimleri ile at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı %0 olarak belirlendi. Düzenlemeyle, belediye gelirleri kanununun 21. maddesinde yer alan hüküm uyarınca; söz konusu etkinliklerden %10 oranında alınan ve 31 Mayıs'ta sıfıra indirilen vergiler tamamen kaldırıldı.