EGM 100 bin TL maaş promosyonu ödeme tarihi ne zaman? İş Bankası EGM promosyon ne zaman yatacak?

Yüz binlerce polis memurunun merakla beklediği promosyon için geri sayım başladı.

21 Ekim 2025’te yapılan banka promosyon ihalesinde en yüksek teklif veren iki bankadan güncelleme talep edildi.

Türkiye Vakıflar Bankası 90.000 TL teklifini korurken, Türkiye İş Bankası teklifini 100.000 TL’ye yükseltti ve ihale Komisyonu kararıyla promosyonu kazandı. Peki polis promosyon hesaplara ne zaman yatacak, hangi gün?

POLİS PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?

Önceki protokolün 1 Kasım’da sona ermesiyle, yeni promosyon ödemelerinin Kasım ayı içerisinde, ayın ilk iki haftası içinde hesaplara yatacağı öngörülüyor.

Sonuç olarak kesin bir tarih olmamakla birlikte EGM promosyonu bu ay içinde önümüzdeki günlerde yatabilir.