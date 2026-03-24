EGM: Diyarbakır'daki Nevruz'da 6 kişi gözaltına alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır’daki Nevroz kutlamaları sırasında terör örgüt mensuplarının fotoğraflarının yer aldığı pankartı açan 6 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü, 21 Mart'ta Diyarbakır’da düzenlenen Nevruz etkinlikleri sırasında açılan bir pankarta ilişkin operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, geçmiş yıllarda Türkiye’de gerçekleştirilen terör saldırılarına karışan örgüt mensuplarına ait fotoğrafların yer aldığı pankartı açtıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyon kapsamında toplam 6 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.