EGM duyurdu: Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri atamaları gerçekleşti
Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri atamalarının gerçekleştiğini duyurdu.
Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri atamaları tamamlandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde bulunan personellerimizin 2025 yılı Genel Atamaları gerçekleşmiştir. Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum."
Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde bulunan personellerimizin 2025 yılı Genel Atamaları gerçekleşmiştir.— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) July 5, 2025
Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum.
Hayırlı olsun. 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/3JLuHdgG61