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EGM duyurdu: Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri atamaları gerçekleşti

Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri atamalarının gerçekleştiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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EGM duyurdu: Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri atamaları gerçekleşti
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Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri atamaları tamamlandı. 

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde bulunan personellerimizin 2025 yılı Genel Atamaları gerçekleşmiştir. Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum."

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