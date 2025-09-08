EGM inceleme başlatmıştı: Emrah Gülsunar ve Ebru Uzun Oruç gözaltına alındı
EGM'nin 14 sosyal medya hesabı hakkında inceleme başlattığını duyurmasının ardından akademisyen Emrah Gülsunar ile "Sokak Kedisi" isimli YouTube kanalında sokak röportajları yapan Ebru Uzun Oruç gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) dün (7 Eylül Pazar) akşam saatlerinde 14 hesap hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “suç işlemeye tahrik” içerikli paylaşımlar gerekçesiyle işlem başlatıldığını duyurmuştu.
Gözaltı haberlerini Gülsunar, X hesabından yaptığı "Gözaltına alınıyorum" paylaşımı ile Oruç ise "Şu an evimden gözaltına alındım. Vatan Emniyet'e götürülüyorum" ifadeleriyle duyurdu.
Gözaltına alınıyorum.— Emrah Gülsunar (@emrahgulsunar) September 8, 2025
Şu an evimden gözaltına alındım. Vatan Emniyet'e götürülüyorum.— Sokak Kedisi (@sokakkedisitv) September 8, 2025