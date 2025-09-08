  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. EGM inceleme başlatmıştı: Emrah Gülsunar ve Ebru Uzun Oruç gözaltına alındı
Takip Et

EGM inceleme başlatmıştı: Emrah Gülsunar ve Ebru Uzun Oruç gözaltına alındı

EGM'nin 14 sosyal medya hesabı hakkında inceleme başlattığını duyurmasının ardından akademisyen Emrah Gülsunar ile "Sokak Kedisi" isimli YouTube kanalında sokak röportajları yapan Ebru Uzun Oruç gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
EGM inceleme başlatmıştı: Emrah Gülsunar ve Ebru Uzun Oruç gözaltına alındı
Takip Et

Akademisyen Emrah Gülsunar ile Sokak Kedisi YouTube kanalının yöneticisi Ebru Uzun Oruç gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) dün (7 Eylül Pazar) akşam saatlerinde 14 hesap hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “suç işlemeye tahrik” içerikli paylaşımlar gerekçesiyle işlem başlatıldığını duyurmuştu.

Gözaltı haberlerini Gülsunar, X hesabından yaptığı "Gözaltına alınıyorum" paylaşımı ile Oruç ise "Şu an evimden gözaltına alındım. Vatan Emniyet'e götürülüyorum" ifadeleriyle duyurdu.

Gürsel Tekin, polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girdi: Biz kayyum değilizGürsel Tekin, polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girdi: CHP'liler il binasında barikat kurduGündem
Devlet Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama: İç ve dış ihanet cephesini dağıtmak kaçınılmaz bir milli görevdirDevlet Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama: İç ve dış ihanet cephesini dağıtmak kaçınılmaz bir milli görevdirGündem
Gündem
İzmir’de orman yangını zanlılarına 13 yıla kadar hapis istemi
İzmir’de orman yangını zanlılarına 13 yıla kadar hapis istemi
CHP, İstanbul İl Başkanlığı'nı kapatma kararı aldı
CHP, İstanbul İl Başkanlığı'nı kapatma kararı aldı
Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı: İşte masadaki konular
Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı: İşte masadaki konular
Avşa’dan bir şey götürmek gerekirse, bu ne olmalı?
Avşa’dan bir şey götürmek gerekirse, bu ne olmalı?
Bakan Uraloğlu duyurdu: 10 yılda 9,3 milyon engelli demiryollarında ücretsiz seyahat etti
Bakan Uraloğlu duyurdu: 10 yılda 9,3 milyon engelli demiryollarında ücretsiz seyahat etti
ASSAN GROUP soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
ASSAN GROUP soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı