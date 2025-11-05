EGM maaş promosyonu ne zaman yatacak (Kasım 2025)? EGM 100.000 TL yattı mı? sorgulaması yapılıyor. Emniyet personeli merakla ödemelerin hesaplarına aktarılacağı zamanı bekliyor. Buna ilişkin de sorgulamalar yapılıyor.

EGM MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK (KASIM 2025)?

2025 yılı için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeline yönelik maaş promosyonu ödemelerinin Kasım ayının ilk haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Ancak ödemelerde net tarih resmi olarak açıklanmış durumda değil, anlaşma sürecindeki belirsizlik sebebiyle kesin ödeme takvimi henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

Benzer şekilde, Kasım-ilk hafta ifadesi ödeme için geçerli bir beklenti olsa da resmi onaylanmış ödeme listesi yayınlanmadan net ödeme günü değişebilir. Detaylar geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

EGM 100.000 TL YATTI MI?

HAYIR. EGM 100.000 TL henüz yatmadı. İhale Komisyonu tarafından, en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'den (88.500 TL) tekliflerini güncellemeleri istendi. Vakıfbank 90.000 TL'lik teklifinde değişiklik yapmazken, Türkiye İş Bankası ise teklifini 100.000 TL’ye yükseltti. Böylece EGM banka promosyon ihalesini Türkiye İş Bankası kazandı.