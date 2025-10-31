EGM promosyon ne zaman yatacak? 2025 emniyet maaş promosyonu ne zaman verilecek?

EGM promosyon ödeme tarihi, polis teşkilatında görev yapan binlerce personelin ilk gündem maddesi haline geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Bankası'nın güncellenen teklifini kabul ederek maaş promosyon miktarını 100 bin TL olarak belirledi. Söz konusu gelişmeyle beraber "EGM promosyon ne zaman yatacak?" sorusu yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. 2025 EGM maaş promosyon ödemelerine ilişkin takvim ve bankaların ödeme süreci hakkındaki son dakika gelişmeleri büyük bir merakla takip ediliyor

EGM promosyon ne zaman yatacak?

EGM çalışanlarına yönelik 2022 senesinde gerçekleştirilen protokol anlaşması 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girmişti.

Promosyon anlaşmaları 3 sene üzerinden yapılırken eski protokol 1 Kasım’da sona erecek.

Bu bilgiler ışığında EGM promosyon ödemelerinin kasım ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

EGM tarafından yapılan promosyon ihalesi açıklaması sonrasında, ihale tutarının anlaşılan banka tarafından personelin şahsi hesabına yatırılacağı belirtildi.

Söz konusu açıklamada, "İhale sonucunda kabul edilecek promosyon tutarının tamamı ilgili banka tarafından yalnızca personelimizin şahsi hesabına yatırılacaktır. Kurumsal ihtiyaçlar, araç ve benzeri harcamalar için kullanılması kesinlikle söz konusu değildir." denildi.

EGM promosyon kaç TL, ne kadar?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre İş Bankası ile anlaşmaya varıldı. Bankaların revizelerinin ardından EGM maaş promosyonu 100 bin TL oldu.

EGM promosyon konusuna dair, "Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankası A.Ş. ’nin teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur." açıklamasını yapmıştı.