EGM promosyon ne zaman yatacak (Kasım 2025)? EGM promosyon yattı mı? soruları EGM personelinin gündeminde. Sözü verilen promosyon ödemesinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

EGM PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK (KASIM 2025)?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev yapan binlerce emniyet mensubunu yakından ilgilendiren maaş promosyon ödemelerinde kritik bir döneme girildi. Teşkilat personelinin ekonomik koşullarına destek sağlamak amacıyla 2022 yılında hayata geçirilen ve üç yıllık bir takvimi kapsayan maaş promosyon protokolü, belirlenen sürenin tamamlanmasıyla birlikte sona erdi. 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe giren bu anlaşma, üç yıllık sürenin dolduğu 1 Kasım 2025 tarihi itibarıyla geçerliliğini yitirirken, gözler şimdi yeni dönem ödemelerine çevrildi.

Eski protokolün süresinin dolmasıyla birlikte, emniyet mensupları için yeni bir ödeme takvimi gündeme geldi. Mevcut planlamalara göre, yenilenen anlaşma şartları çerçevesinde 2025 yılına ait promosyon tutarlarının Kasım ayı içerisinde personelin hesaplarına yatırılması öngörülüyor. Bu durum, ay sonuna yaklaşılırken teşkilat içinde büyük bir beklenti oluşturmuş durumda. Emniyet personelinin bütçesine önemli bir katkı sunacak olan bu ödemelerin, Kasım ayının kalan günlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

EGM PROMOSYON YATTI MI?

EGM promosyon ödemelerinin yatırılıp yatırılmadığı, emniyet personeli tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde artan merak üzerine gözler, Emniyet Genel Müdürlüğü ile bankalar arasında yürütülen promosyon anlaşmasının takvimine çevrildi. Yetkililerden yapılan açıklamalara göre, promosyon sürecine ilişkin teknik hazırlıklar sürerken, ödemelerin planlanan takvim doğrultusunda gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Personelin maaş aldığı bankaya göre ödeme tarihleri değişiklik gösterebilirken, anlaşması tamamlanan birimlerde promosyonların hesaba aktarılmasına kısa süre içinde başlanması bekleniyor. EGM kaynakları, promosyonun tüm personele en adil şekilde dağıtılabilmesi için çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade ediyor.