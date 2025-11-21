EGM promosyon neden yatmadı? EGM banka promosyonum ödenmedi! Bankadan promosyon ödemesini alamadığını belirten EGM personeli konuyu araştırıyor.

EGM PROMOSYON NEDEN YATMADI?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev yapan on binlerce polis memuru ve teşkilat çalışanı için yılın en kritik finansal beklentisi olan banka promosyonlarında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Teşkilat mensuplarının maaşlarını aldıkları banka ile yapılan protokoller çerçevesinde gündeme gelen ve tek seferde 100 bin TL olarak ödenmesi planlanan rekor promosyon tutarı, Kasım ayının en sıcak gündem maddesi haline geldi.

Bilindiği üzere kamu görevlileri ve polis memurları, maaş ödemelerini her ayın 15’inde hesaplarında görüyor. Kasım ayı maaşlarının geçtiğimiz günlerde sorunsuz bir şekilde yatırılmasıyla birlikte, personelin beklentisi promosyon ödemesinin de aynı takvim içerisinde veya hemen akabinde gerçekleşmesi yönündeydi. Ancak maaş gününün geride kalmasına rağmen hesaplarda promosyon tutarının görülmemesi ve resmi makamlardan henüz net bir tarih açıklanmaması, teşkilat içinde meraklı bir bekleyişe neden oldu.

Konuya ilişkin beklentiler ise Kasım ayında promosyonların ödeneceği yönünde oluştu.

EGM BANKA PROMOSYONUM ÖDENMEDİ!

Emniyet Teşkilatı Sendikası'nın X hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Emniyet Teşkilatı Sendikası olarak İş Bankası

Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede mesai saatleri dışında eft/havale/fast işlemlerinin ücretli olması noktasındaki yoğun itiraz ve taleplerimizi iletmiştik.

Bu kapsamda; 15 KASIM İTİBARİYLE 7/24 bir şekilde EFT/HAVALE/FAST İŞLEMLERİ ÜCRETSİZ OLACAKTIR.

Teşkilat mensuplarımızla kurulacak bu iş birliğinde gösterdikleri hassasiyet ve iletişim için İş Bankasına teşekkür ediyoruz.

Emniyet Teşkilatımıza hayırlı olsun."