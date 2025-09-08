  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. EGM, provokatif paylaşımlar yapan 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu
Takip Et

EGM, provokatif paylaşımlar yapan 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapan 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
EGM, provokatif paylaşımlar yapan 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu
Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü, yaptığı çalışmalar sonucu sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapan kişilerin bulunduğunu, 39 kişi hakkında işlem başlatıldığını ve 10 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

EGM, provokatif paylaşımlar yapan 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu - Resim : 1

EGM'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrasında; bazı sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen; 16'sı yurtdışı kaynaklı olmak üzere toplam 103 hesap tespit edilmiştir. Bu kapsamda, 39 şahıs hakkında işlem başlatılmış olup, 10 şahıs gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin işlemleri devam etmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesaplara yönelik tespit ve işlem çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir."

Gençlerbirliği’nden MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye ziyaretGençlerbirliği’nden MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye ziyaretGündem

 

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin işletmesi özelleştiriliyor15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin işletmesi özelleştiriliyorGündem

 

Gündem
Gençlerbirliği’nden MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye ziyaret
Gençlerbirliği’nden MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye ziyaret
Avrupa Konseyi’ndeki konuşmasının ardından tutuklanan aktivist Enes Hocaoğulları tahliye edildi
Avrupa Konseyi’ndeki konuşmasının ardından tutuklanan aktivist Enes Hocaoğulları tahliye edildi
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin işletmesi özelleştiriliyor
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin işletmesi özelleştiriliyor
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ley ile bir araya geldi
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ley ile bir araya geldi
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda gerginlik sürüyor: Bundan sonra neler bekleniyor?
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı bundan sonra neler bekliyor?
İzmir’de orman yangını zanlılarına 13 yıla kadar hapis istemi
İzmir’de orman yangını zanlılarına 13 yıla kadar hapis istemi