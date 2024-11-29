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EGM'den dolandırıcılık uyarısı: Emniyet Genel Müdürü adıyla gönderilen sahte maillere dikkat!

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı dolandırıcıların Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın adını kullanarak gönderdiği maillere karşı vatandaşları uyardı.

Haber Merkezi
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EGM'den dolandırıcılık uyarısı: Emniyet Genel Müdürü adıyla gönderilen sahte maillere dikkat!
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Emniyetten yapılan açıklamada, son günlerde bazı kişilerce, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın adı kullanılarak, Demirtaş'a ait olmayan mail adreslerinden çeşitli yanlış bilgiler paylaşıldığı ve vatandaşların kişisel verilerinin talep edildiğinin saptandığı belirtildi. Vatandaşların bu tür içeriklere itibar etmemesi ve şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmesi istendi

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için kendilerinden istenilen kişisel veri veya diğer taleplere ilişkin içeriklere itibar etmemeleri, bu ve benzeri şüpheli bir durum ile karşılaşmaları durumunda, derhal güvenlik birimlerine bilgi vermeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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