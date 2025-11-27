EGM'den "Hatay terör operasyonu" açıklaması: 2 başmüfettiş görevlendirildi

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddiaların terörle mücadele operasyonlarını hedef aldığı ve dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Olayın, 2014'te Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yönelik saldırıya katılan terör örgütü DEAŞ şüphelilerine yönelik 15 Kasım'da Hatay, Mersin, Ankara, Elazığ ve Kırşehir'de eş zamanlı gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonu sırasında yaşandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki hedef bina içerisinde, güvenlik güçlerini görerek kaçan, bir eve girerek yapılan 'dur' ikazlarına ve kapının açılması yönündeki uyarılara rağmen evin kapısını açmayan ve kapatmakta direnen yabancı şahsın bulunduğu daireye müdahale edilmiştir. Bu esnada kapının zorlanarak açılması sırasında çıkan arbedede silahın kazaen ateş alması sonucu E.G.L. isimli yabancı şahıs göğsünden tek isabetle yaralanmıştır. Şahıs derhal hastaneye sevk edilmesine rağmen vefat etmiştir. Konuyla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğünce iki polis başmüfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.

E.G.L. adlı yabancı şahsın aynı evde bulunan ağabeyi ifadesinde, 'kardeşinin kapıyı açmamak için direndiğini ve sözlü tartışma yaşandığını' beyan etmiştir. Olay Yeri İnceleme Tutanağı ve Adli Muayene Raporu'nda tek mermi girişi ve bir boş kovan bulunduğu, kafaya silah dipçiğiyle vurma ve benzeri bulguya rastlanmadığı tespit edilmiştir. Aksi yönde paylaşılan tüm iddia ve söylemler gerçeğe aykırıdır."

Düzenlenen operasyonda 12 şüphelinin tutuklandığı, bir şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı anımsatılan açıklamada, 6 şüpheli hakkında ise arama kaydı çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, kamuoyundan terörle mücadele operasyonlarını hedef alan manipülatif paylaşımlara itibar etmemesi istendi.