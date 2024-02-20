  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı
Takip Et

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı

EGM, "Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmıştır." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı
Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’ın görevden alındığı bildirildi.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan'ın gözaltına alındığına yönelik haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Konu ile ilgili araştırma ve soruşturma yapmak üzere 18 Şubat 2024 tarihinde Polis Başmüfettişleri görevlendirilmiştir. Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmıştır." denildi.

 