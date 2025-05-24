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EGM’den ‘Polis’ otobüslerine ilişkin açıklama: İnceleme başlatıldı

CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "POLİS" yazılı iki otobüsün görüntüsünü paylaşmasının ardından Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama geldi.

Haber Merkezi
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EGM’den ‘Polis’ otobüslerine ilişkin açıklama: İnceleme başlatıldı
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CHP Milletvekili Mahmut Tanal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "POLİS" yazılı iki otobüsün görüntüsünü paylaşmıştı.

"Geçici kiralık araçlar temin ediliyor"

Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama geldi. EGM, açıklamasında “Bazı toplumsal konulardaki güvenlik ihtiyacı nedeniyle kimi zaman geçici olarak kiralık araçlar temin edilmektedir” dedi.

"Görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır"

"POLİS" ibaresi eklenmiş araçların kiralık olduğunu belirten EGM’nin açıklaması şu şekilde:

“Görüntülerde yer alan ve plakasına "POLİS" ibaresi eklenmiş olan otobüsler de bu kapsamda geçici olarak görevlendirilen kiralık araçlardır.

Bu kiralık araçların EDS sisteminden cezai işlem yapılmaması için görevli personel tarafından plakaların kapatıldığı ve plaka yerine "POLİS" ibaresinin yazıldığı anlaşılmıştır.

Bu uygulama kesinlikle teşkilatımızın kurumsal kimliğiyle bağdaşmamakta ve tarafımızca da böyle bir uygulama yapılmamaktadır. Söz konusu görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır.”

Ne olmuştu?

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "POLİS" yazılı iki otobüsün görüntüsünü paylaşmış, “İstanbul’un göbeğinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde görüntülenen iki otobüs, emniyet aracı olmamasına rağmen, arkalarına kartondan kesilmiş “POLİS” yazısı yapıştırılmış şekilde trafikte dolaşıyor” demişti.

Tanal, “Türk Ceza Kanunu 204. madde açık: Resmî sıfatı, plakayı, işareti sahte şekilde kullanan kişi ağır ceza ile yargılanır! “Polis teşkilatını bu görüntülerle temsil etmeye kalkmak, devlete hakarettir! İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne soruyoruz:

1.Bu otobüsler kimindir?

2.Karton “POLİS” plakalarını kim yaptı?

3.Bu araçlara nasıl müsaade edildi? Devleti kartona, emniyeti sloganlara teslim eden anlayış, millete güven veremez! Bu tablo; hukuk değil, kaostur!” paylaşımını yapmıştı.

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