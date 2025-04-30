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EGO duyurdu: Ankara'da 3 metro istasyonu 1 Mayıs dolayısıyla geçici kapatılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Ankara'da 3 metro istasyonu geçici kapatılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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EGO duyurdu: Ankara'da 3 metro istasyonu 1 Mayıs dolayısıyla geçici kapatılacak
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Başkentte, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Ankaray metro hattındaki bazı istasyonlar geçici kapatılacak.

"Yolcu iniş ve binişine kapalı olacak"

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda Ankaray hattında yer alan Anadolu Meydanı, Kolej ve Kurtuluş istasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları süresince yolcu iniş ve binişine kapalı olacak.

EGO vatandaşları uyardı

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için ulaşım planlarını bu doğrultuda yapmaları istendi.

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