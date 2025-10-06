EGO Genel Müdürlüğü duyurdu: Ankaray işletmesi geçici olarak kapatıldı

EGO'dan yapılan açıklamada, Ankaray işletmesinin kapatılmasına ilişkin olarak şu ifadeler kullanıldı:

"Ankaray Emek İstasyonunda meydana gelen patinaj nedeniyle, yolcu güvenliği öncelenerek hattın kontrolü ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankaray işletmesi geçici olarak kapatılmıştır. Söz konusu güzergahta EGO otobüsleriyle hizmet verilmektedir.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından seferlerimiz yarın planlandığı şekilde devam edecektir.

Vatandaşlarımızın anlayışı için teşekkür eder, gelişmeleri resmi duyuru kanallarımızdan paylaşacağımızı bildiririz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."