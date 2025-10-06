  1. Ekonomim
EGO Genel Müdürlüğü duyurdu: Ankaray işletmesi geçici olarak kapatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Ankaray Emek İstasyonu'nda meydana gelen patinaj nedeniyle, Ankaray işletmesinin geçici olarak kapatıldığını, söz konusu güzergahta EGO otobüsleriyle hizmet verildiğini duyurdu.

EGO'dan yapılan açıklamada, Ankaray işletmesinin kapatılmasına ilişkin olarak şu ifadeler kullanıldı:

"Ankaray Emek İstasyonunda meydana gelen patinaj nedeniyle, yolcu güvenliği öncelenerek hattın kontrolü ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankaray işletmesi geçici olarak kapatılmıştır. Söz konusu güzergahta EGO otobüsleriyle hizmet verilmektedir.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından seferlerimiz yarın planlandığı şekilde devam edecektir.

Vatandaşlarımızın anlayışı için teşekkür eder, gelişmeleri resmi duyuru kanallarımızdan paylaşacağımızı bildiririz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

