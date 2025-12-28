Ehliyet sınavında kalp krizi geçiren 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Aydın'da ehliyet sınavı sırasında kalp krizi geçirip motosikletle kaza yapan 18 yaşındaki Üzeyir Hazar hayatını kaybetti.
Hazar, Denizli Bulvarı'nda ehliyet almak için girdiği sınavda motosikletini kullanırken kalp krizi geçirdi.
Hazar’ın kontrolünü yitirdiği motosiklet devrilip sürüklendi. Daha önce iki kez açık kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen Hazar, ağır yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine gelen ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Hazar, doktorların müdahalelerine rağmen kalp krizinden hayatını kaybetti.