Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Ehliyet yenilemezsem ne olur?

Ehliyet yenileme aşamasında geri sayım başladı! Daha önce bir kez ertelenen süre artık sona doğru gelinirken, Nüfus Müdürlüklerinde yoğunluk tekrardan arttı. Hala eski tip sürücü belgesine malik olan vatandaşlar, "Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı?" ve "Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman?" sorularını sıkça gündeme getiriyor. Sürenin uzatılmasını bekleyen pek çok sürücü, ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır ve ücret ne kadar gibi konularda bilgi arayışında. Şayet siz de eski tip ehliyetinizi henüz yeni modele çevirmediyseniz, cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için son tarihleri dikkatle takip etmeniz gerekiyor. İşte 2025 ehliyet yenileme süreci, başvuru şartları ve güncel bilgiler…

Ehliyet yenileme son gün ne zaman?

İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme işlemleri için son tarihi 31 Ekim 2025 olarak duyurdu. Bakan Ali Yerlikaya, yapılan açıklamada sürenin kesinlikle yeniden uzatılmayacağını vurgulayarak, sürücülerin işlemlerini belirtilen tarihe kadar tamamlamaları gerektiğini hatırlattı.

Ehliyet yenilemezsem ne olur?

Yeni tip ehliyet uygulamasına geçilmesiyle beraber, eski tip sürücü belgelerinin tespit edilen süre içinde güncellenmesi zorunlu hale geldi. Şayet ehliyetinizi yeni tip sürücü belgesiyle değiştirmezseniz, süresi dolduktan sonra eski belgeniz geçersiz sayılır ve trafikte araç kullanmanız kanunen yasak olur. Geçersiz ehliyetle araç kullanırken yakalanmanız durumunda idari para cezası uygulanır ve aracınız trafikten men edilebilir.

Aynı zamanda, geçersiz ehliyetle karıştığınız kazalarda sigorta şirketleri hasar ödemesi yapmayabilir, bu da maddi ve hukuki sorumluluğu tamamen sürücüye yükler. Yeni tip ehliyetler daha güvenli, sahteciliğe karşı korumalı ve uluslararası geçerliliğe sahip olduğu için hem yurt içinde hem yurt dışında kullanım kolaylığı sağlar. Bu sebeple sürücülerin, istenilen son tarihe kadar ehliyet yenileme işlemini yapmaları büyük önem taşır.

2025 ehliyet yenileme için gerekli evraklar

Nüfus Cüzdanı veya Pasaport: Kişisel bilgilerinizi teyit etmek için kullanılır.

Sağlık Raporu: Aile Sağlığı Merkezi veya özel hastanelerden alabilirsiniz.

Biyometrik Fotoğraf: Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf.

Adli Sicil Belgesi: e-Devlet üzerinden ücretsiz olarak alınabilir.

Kan Grubu Kartı: Sağlık kurumundan alabilirsiniz.

Ehliyet Yenileme Harcı Dekontu: Banka veya internet bankacılığı üzerinden ödenen harç bedeli.