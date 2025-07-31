Ehliyet yenileme tarihi son kez uzatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih olarak 31 Ekim 2025’in belirlendiğini duyurdu. Daha önce bu süre 31 Aralık 2024 olarak belirlenmiş, ancak yoğun başvurular nedeniyle 7 ay uzatılarak 31 Temmuz 2025’e çekilmişti.

18 Kasım 2024’te alınan uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 bin 329 vatandaş randevularını iptal etti ve günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar geriledi. Yenileme başvurularının yüzde 70’i son 3 ayda gerçekleşirken, Ocak ayından Temmuz ayına kadar toplam 2 milyondan fazla başvuru yapıldı. Özellikle Temmuz ayında 1 milyon 413 bin 489 başvuru alınırken, sadece son iki günde 236 bin başvuru kayıtlara geçti.

Süre son kez uzatıldı

Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi yenilenmeyi bekliyor. Bakan Yerlikaya, vatandaşların mağdur olmaması adına yenileme süresinin son kez uzatıldığını ve artık herhangi bir ek sürenin verilmeyeceğini vurguladı. Vatandaşlara randevularını erkenden almaları ve işlemlerini son güne bırakmamaları çağrısında bulundu.