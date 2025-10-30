Ehliyet yenilemede son bir gün: 31 Ekim 2025 sonrası yüzde 49 bin zamlanıyor

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için tanınan süre 31 Ekim 2025’te dolacak. Bu tarihe kadar yalnızca 15 TL’ye yapılabilen yenileme işlemi, sonrasında binlerce liraya mal olacak.

Sürenin bitiminden sonra B sınıfı ehliyetini yenilemeyenler 7 bin 438 lira, diğer sınıflardaki sürücüler ise 3 bin 600 ila 11 bin 200 lira arasında değişen tutarlarda ödeme yapmak zorunda kalacak.

Bakanlıktan uyarı

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların son günlerde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için erken başvuru yapmaları çağrısında bulundu.

Randevu sisteminde oluşabilecek yığılmaları önlemek amacıyla sürücülere işlemlerini önceden planlamaları tavsiye ediliyor.

Randevu nasıl alınır?

Ehliyet yenileme işlemleri için randevular şu kanallar üzerinden alınabiliyor:

Alo 199 Çağrı Merkezi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mobil uygulaması

nvi.gov.tr adresi

Randevu sonrasında, gerekli belgelerle birlikte nüfus müdürlüklerine şahsen başvuru yapılarak yenileme işlemi tamamlanabiliyor.

Hangi belgeler isteniyor?

Ehliyet yenileme işlemi için sürücülerin yanında bulundurması gereken belgeler şunlar:

Eski sürücü belgesi

15 TL başvuru ücreti

Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

MERNİS sisteminde kayıtlı açık adres bilgisi

Başvuru tamamlandıktan sonra yeni sürücü belgeleri, PTT aracılığıyla adrese teslim ediliyor. Bu süreçte sürücüler, kendilerine verilen geçici sürücü belgesiyle araç kullanmaya devam edebiliyor.