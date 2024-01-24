Ehliyetini bu yıl sonuna kadar yenilemeyen sürücüye 4 bin 64 lira ceza!

Sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen süre 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştı. İçişleri Bakanlığı, bu yıl sonu itibarıyla ehliyetini yenilemeyenlere verilecek cezayı açıkladı. Buna göre, 31 Aralık 2024 tarihine kadar ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler 4 bin 64 lira ceza ödeyecek.

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016 tarihi öncesine ait sürücü ehliyetleri için ilk olarak son değiştirme tarihini 31 Aralık 2022 olarak duyurulmuş ancak yenileme işlemi boyunca ilgili kurumlarda yaşanabilecek yoğunluk dikkate alınarak söz konusu süre 2 yıl uzatılmış ve 31 Aralık 2024 olarak güncellenmişti.