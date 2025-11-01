Ehliyetini yenilemeyenler ne olacak? Türkiye'de kaç kişi ehliyetini yenilemedi, ücreti ne kadar?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugüne dek 35 milyonun üzerinde ehliyet yenileme başvurusu yapıldı fakat ortalama 1,8 milyon kişi hala eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor. Bu sebeple "ehliyet yenileme yapılmazsa ne olur, eski ehliyet yenilemeyenlere ceza var mı" gibi sorular da gündeme geliyor. İşte tüm detaylar...

Ehliyet yenilemeyenler ne olacak?

Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz olacak.

Ehliyet yenileme süresi uzatılacak mı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yeni tip belgelerle değiştirilmesi sürecine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, yenileme hızının düşük olduğunu belirterek, şunları kaydetmişti:

"31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek. 31 Ekim'e kadar ehliyet yenilendiği takdirde bu işlem için fazladan 7 bin 423 lira 60 kuruşluk ödeme yapılmasına gerek kalmayacak.

Kasım itibarıyla A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

Eski ehliyet yenilemeyenlere ceza var mı?

1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre yarın sona erecek. 15 lira olan değişim ücreti 1 Kasım itibarıyla 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek.