  Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrencilerin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı yurt başvurularının sonuçlandığını açıkladı.

Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sonuçları açıklandı
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Üniversiteye ÖSYM tarafından ek kontenjan veya özel yetenek sınavı ile ilk defa yerleştirilen, yatay dikey geçiş yapan, lisansüstü (yüksek lisans/doktora) eğitim gören öğrenciler ile öğrenimini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayan veya bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler, GSB yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 23 Ekim saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

Öğrenci yurt kayıtları için e-Devlet onayı ve ilk ödeme şartı

Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te yer alan taahhütnamenin onaylanması şartı aranıyor. Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) üzerinden yardım talep edebilecek" ifadelerine yer verildi.

Gündem
SON DAKİKA...
