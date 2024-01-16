Ek zam açıklandı e-Devlet çöktü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, SGK ve Bağkur emekli maaşlarına ek yüzde 5 zam yapıldığını açıklamasının ardından e-Devlet sistemi üzerinden maaşını kontrol etmek isteyenler sitenin çökmesine neden oldu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, SGK ve Bağkur emekli maaşlarına ek yüzde 5 zam yapıldığını açıklamasının ardından e-Devlet sistemi üzerinden maaşını kontrol etmek isteyen milyonlarca emekli sitenin çökmesine neden oldu.
Siteye girişte, "Bu sayfa çalışmıyor", "Yönlendiriliyorsunuz bekleyin", "Sistemde sorun var" şeklinde ifadelerle karşılaşıyor.