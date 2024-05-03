Ekinci: Yeni müfredat için verilen bir haftalık süre uzatılmalı

ANKARA (EKONOMİ) - İç Anadolu Sanayici ve İşinsanları Federasyonu (İÇASİFED) Başkanı Süleyman Ekinci, insan-çevre odaklı, yeşil ve dijital bir ekosistem inşa edebilmek için yeni ve kapsamlı bir eğitim reformuna ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfusun büyük bir fırsat olduğunun altını çizen Ekinci, “Eğitim reformu, bu genç nüfusun enerjisini, heyecanını ekonomiye katacak içerikte olmalıdır” diye konuştu.

Türkiye’de son 20 yılda lise sınav sisteminin 6, üniversite sınav sisteminin 3 kez, müfredatın da 4 kez değiştiğini kaydeden Ekinci, eğitimde bu kadar sık değişikliğin karmaşaya neden olduğunu, bunun da toplumu ve ülkenin geleceğini olumsuz etkilediğini söyledi.

Birkaç yıl sonra yeniden müfredat değişiminin gündeme gelmemesi için katılımcılığa ihtiyaç olduğunun altını çizen Ekinci, “Taslağın yalnızca bir hafta gibi son derece kısa bir süre askıda kalması, analiz edilmesine olanak tanımamaktadır. Dolayısıyla sürenin uzatılması, uzatılan süre içerisinde de Bakanlık ile eğitim ve iş dünyasının bir araya gelerek istişare ve uzlaşı sağlaması, sistemin başarısına katkı sağlayacaktır” dedi.

Süleyman Ekinci, gençlerin istek ve heyecanını, potansiyelini açığa çıkaran eğitim sisteminin ülkeyi ayağa kaldıracağını, aksinin ise orta gelir tuzağından kurtulamayan bir ülke ve gençliğin ortaya çıkaracağı ağır toplumsal maliyetlere katlanılacağını bildirdi.