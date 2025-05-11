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EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı!

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında bir araya geldi.

Haber Merkezi
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EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı!
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında saat 13.30'da toplananan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda, yurt içi ve küresel ekonomik gelişmeler ele alınacak. Toplantıya ekonomiyle ilgili bakanlar katılacak, ardından yazılı açıklama yapılacak.

Toplantıya katılan bakanlar şöyle;

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Geçen ay Giresun'da gerçekleştirilen toplantının devamı niteliğindeki bu yılın üçüncü EKK toplantısında sanayide üretimi, rekabeti ve ihracatı artırmaya yönelik alınması gereken tedbirler, işgücü piyasası gelişmeleri ve istihdam politikaları ile değişen küresel ticaret politikalarının dış ticarete etkileri değerlendirilecek. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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