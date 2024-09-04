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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hayatını kaybetti

Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hayatını kaybetti
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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, siroza bağlı kalp krizi nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybetti.

Kolivar'ın avukatı Bilge Çiftçi Kolivar, müvekkilinin yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Kolivar, iki sene önce katıldığı bir TV programında fazla ekmek yiyen toplumların gelişmediğini söylemiş, sözlerinin yanlış anlaşılmasıyla tutuklanmıştı. Kolivar, "Siz temel gıda maddesi sayıyorsunuz ben saymıyorum. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber değil. Kişi başı tüketim 210 kilo; İsveç, Norveç, Japonya’da 50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor.” demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla tutuklanan Kolivar, cezaevinden avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada da "Kimse korkmasın, söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar, ama hiç soğuk değil." ifadesini kullanmıştı. (ANKA)

 

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