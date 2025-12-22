Ekol TV kapandı mı, neden kapandı? Resmi açıklama geldi

Türkiye’de yayın hayatına yaklaşık iki yıl önce başlayan Ekol tv, bu süre zarfında çok sayıda işten çıkarmalarıyla dikkat çekmişti. Medyada yankı uyandıran kanal Azerbaycanlı iş adamı Mübariz Mansimov’a aitti. Ancak gelinen son noktada kanal, yayın durdurma kararına vardı. Peki Ekol TV neden kapandı, işte son gelişmeler…

EKOL TV NEDEN KAPANDI

Ekol TV resmi internet sitesinden, yayın durdurmaya ilişkin açıklama yapıldı. Bu açıklamadaki ifadeler ise şöyle:

"Ekol TV Haber Kanalı, yaklaşık iki yıldır izleyicilerimizin yoğun ilgisi ve takdiriyle yayın hayatını sürdürmüştür. Hiç şüphesiz çalışanlarımızın özverili, fedakâr ve olağanüstü emekleri sayesinde bu başarı sürekli artan bir ivme ile devam etmiştir.

Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır.

Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız."Ekol TV, bu açıklamadan önce küçülme kararı almış, yüzlerce basın çalışanıyla yollarını ayırmıştı. Kanalın spor kanalı olan Ekol Sports, reytinglerde iyi bir noktada olsa da, mevcut kanalın gidişatı maliyetleri karşılamadı.