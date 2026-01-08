Ekol TV’ye “kara para aklama“ soruşturması: Ersan Şen ve Mansimov dahil edildi
Ekol TV’ye yönelik “kara para” iddiaları üzerinden açılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İş insanı Mübariz Mansimov, avukat Ersan Şen ile Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru hakkında soruşturma başlatıldı.
Ekol TV’nin finansman ve sahiplik yapısına ilişkin kara para aklama iddialarıyla yürütülen soruşturma genişledi.
İş insanı Mübariz Mansimov, Veysel Şahin, avukat Ersan Şen ve Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru hakkında Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.
Yaşanan gelişmeye ilişkin Ersan Şen'den açıklama geldi. Şen, “Konuyla ilgim de yok bilgim de yok. Ekol TV ile ticari ilişkim de yok” ifadelerini kullandı.
OdaTV'nin ulaştığı Doğru, “haber içinde yer almak istemiyorum” ifadesini kullandı.