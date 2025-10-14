Ekonomi dünyasının acı kaybı! Yazarımız Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak'ı kaybettik



Uzun yıllar çeşitli üniversitelerde iktisat dersleri veren Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak EKONOMİ Gazetesi’nin yazarları arasındaydı. Ömer Faruk Çolak, yönettiği Efil Yayınevi aracılığıyla da çok sayıda kitap yayınladı, akademik dergi EfilJournal ve güncel konularda uzman kişilerin incelemelerinin yer aldığı İktisat ve Toplum dergilerini yayınlıyordu.

Çolak, çok sayıda etkinlik ve toplantıyı da organize ederek Türkiye ekonomisine bilgi katkısı verdi.

Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak, 1962 yılında Elazığ'da doğdu. 1977 yılında Sivas lisesinden mezuniyetinin ardından 1981 yılında Ankara İ.T.İ.A.'dan lisans, 1992 yılında Gazi Üniversitesi'nden doktora derecesi aldı. 2003 yılında profesör oldu. Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığını 2003-2005 yılları arasında yürüttü. Gazi Üniversitesi'nde Genel Sekreterlik (2006-2008) yaptı. 2009 yılında üniversiteden ayrıldı. Özel sektörde danışmanlık yaptı, eğitimler verdi. 2006 yılında TİSK Akademi Dergisini kurdu ve editörü oldu.

Yayınlanmış 30’dan fazla kitabı bulunuyor

Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak, üniversite öğretim üyeliği ve sonrasında iktisat alanında 30’dan fazla kitap yazdı. Yazdığı şiirleri Kuşlar Yok Olunca kitabında yayınladı. Çolak’ın, ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde çok sayıda makalesi bulunuyor.