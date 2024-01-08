“Ekonomi gazetecileri sektörlerin sesi oluyor”

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) ekonomi medyası ve iş dünyasını 'Yeni Yıla Merhaba ve Anma Töreni'nde bir araya getirdi. Zeytinburnu Büyükyalı Fişekhane Tiyatro Salonu’nda yapılan etkinlikte 31 Ekim’de hayata veda eden EKONOMİ Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat anıldı. Özak Global’in mekan, Martı TAG’ın ana sponsorluğunda yapılan törene Trendyol Grubu gümüş sponsor, Türk Telekom ve GTC İletişim de destek sponsoru oldu.

Törenin açılışında konuşan EGD Başkanı Recep Erçin, “Dernek olarak sektörün sorunlarını yakından takip ediyoruz. Yıl içerisinde yönetim olarak sektördeki çalışma koşullarına ilişkin yaptığımız açıklama çok ses getirdi. Bu konuda kalıcı kazanımlar elde edene dek kararlı bir duruş ortaya koyacağız. Temennimiz çalışmaları ve emekleriyle Türkiye ekonomi yazınının gelişmesine katkı sunan emektar arkadaşlarımızın haklarının iyileştirilmesi ve medya sektörünün gelişmesidir. Buradaki hazirunun da malumu olduğu üzere ekonomi gazetecileri, iktisadi gelişmeleri halka en hızlı ve doğru bir biçimde aktarırken, Türk iş dünyasının ve sektörlerin de sesi oluyor. Bu anlamda EGD Ailesinin kıymetini en iyi sizler bilirsiniz” mesajı verdi.

“Birçok ekonomi gazetecisi, iş dünyasına yeni ufuk açtı”

Açılışta konuşan Özak Global Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık da, şunları söyledi: “Bugün burada, ekonominin vazgeçilmez paydaşları olan gazeteci dostlarımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk ve keyif aldığımı belirtmek isterim. Paydaş diyorum çünkü; hakikati arama çabanız, fikirleriniz ve yönlendirmeleriniz Türk iş dünyası için çok önemli. Ülkeler, sektörler ve şirketler strateji belirler, yeni dünyada ve bu coğrafyada bunu sürekli güncellemek, geliştirmek zorundasınız. Stratejilerin başarıya ulaşmasının en önemli unsurlarından biri de iletişim. Doğru iletişimin de en önemli paydaşı siz değerli gazetecilersiniz. Ben uzun süre STK’larda görev aldım ve bu görev esnasında bir çok ekonomi gazetecisiyle sohbet etme ve müzakere etme şansı buldum. Açık söylemek gerekirse onların birçok fikrinin iş dünyasında yeni ufuklar açtığına da tanık oldum. Bu akşam sadece yeni bir yılı kutlamak için değil, aynı zamanda Türk basınının duayen isimlerinden biri olan Osman Saffet Arolat’ı anmak için de buradayız. Kalemi ve yazılarıyla hem meslektaşlarına hem de iş dünyasına ilham kaynağı olan Arolat, hayatının her döneminde mücadeleci ruhundan ödün vermedi. Mesleğine olan tutkusu herkes tarafından takdir edildi. Kendisini rahmetle anıyor, ekonomi basınına bir kez daha başsağlığı diliyorum.”

“Paylaşımlı yolculuk için yönetmelik çıkmalı”

Gecenin ana sponsoru Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, gecede yaptığı konuşmada paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin çıkmasının önemine işaret etti. Öktem, “Ekonomi, makro ekonomiden çok daha geniş bir entelektüel saha. Mikro ekonomi var, oyunlar teorisi var, iş gücü piyasası var. Bizim alanımız Martı’da ve TAG’da paylaşım ekonomisi. Geçen 13-14 aylık süreçte Martı’ya bir kardeş olarak TAG’ı kurduk. TAG esasında paylaşımlı yolculuk tarzını Türkiye’ye getiren bir uygulama. Bugün İstanbul’da yüz bin sürücüsü var. Bu bizim büyük mutluluk duyduğumuz bir sayı. Ancak Türkiye’de maalesef paylaşımlı yolculuk yönetmeliği bulunmuyor. Dünyanın ilk 50 ekonomisinde araç paylaşımına, yolculuk paylaşımına yönelik düzenleme varken Türkiye’de yok. Bu bizim için kritik bir nokta. Paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin Türkiye’de çıkması için büyük çabamız olacak. Bu noktada sizden desteğinizi bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Munyar: Osman ağabey, Anadolu iş dünyası ile çok sıkı bağlar kurdu

Açılış konuşmalarının ardından meslekte 20. yılını dolduran gazetecilere plaket takdim edildi. Plaket alan isimler şunlar oldu: Hasan Arslan (TRT Haber), Şehriban Kıraç (Cumhuriyet), Veysel Ağdar (Ekonomi gazetesi), Leyla İlhan (OnHaber.com), Tahsin Akça (BloombergHT), Oya Yılmaz (Ekonomi Yöntem), Reşat Derinsu (Apara), Metin Can (Sabah), Yavuz Barlas (HaberTürk). Yirminci yıl plaketlerinin ardından geçen yıl hayatını kaybeden ekonomi medyasının duayen ismi Osman Saffet Arolat için düzenlenen anma konuşmasını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar yaptı. Munyar, Arolat’ı şu sözlerle anlattı: “Osman Arolat’ı ben 12 Mart döneminden hatırlıyorum. Ortanca abim, Ant dergisini takip ederdi. Osman abinin adını ilk orada yazı işleri müdürü olarak görmüştüm. 68 kuşağının önemli öğrenci liderlerinden biri olan Osman abi, mesleğinde de liderlik ve eğitici yönü ağırlıklı idi. Osman abinin sağlığından önce mesleği gelirdi, hasta olduğunu bildiği halde son iş gezisinde felç geçirdi, son güne kadarda kendi yazısını kendi kaleme aldı. Osman abinin vefatından sonra Anadolu’dan gelen mesajlarda hep Osman abi ile bir hikâyesi vardı, bana şu konuda yardım etti, bürokraside yaşadığım bu sorunu çözdü ya da çözmeme yardımcı oldu, yönlendirdi. Mesajları aldık. Siyasi görüşü ne olursa olsun Anadolu iş dünyası ile çok sıkı diyalog içinde idi.”

İŞ DÜNYASINDAN YOĞUN KATILIM

Törenine iş dünyasından katılan diğer isimler şunlar oldu: BMD Başkanı Sinan Öncel, İHBİR Başkanı Kazım Taycı, İMİB Başkanı Rüstem Çetinkaya, İDMİB Başkanı Güven Karaca, EVSİD Kurucu Başkanı ve PAGEV Yönetim Kurulu Üyesi Burak Önder, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, İSO Meclis Üyesi Mustafa Tecdelioğlu, KROMDER Başkan Yardımcısı Mustafa Selçuk Çevik, İHKİB Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Kübra Orakçıoğlu, İSO Meclis Üyesi Rıdvan Mertöz, Av. Ekonomist Faruk Aktay, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kolbaşı, DEİK Portekiz İş Konseyi Başkanı Mustafa Mertcan, GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Oktay Mersin, DEİK Tacikistan İş Konseyi Başkanı Dr. Cihangir Fikri Saatçioğlu, Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Fatih Özer, EVSİD Yönetim Kurulu Üyesi Beyhan Baycar, iş insanı Ali Büyükdağ, iş insanı Hakan Aydoğdu, TÜHİD Başkanı İpek Özgüden, KİD Başkanı Murat Göllü, Ticaret Bakan Müşaviri Fatih Uysan, TÜSİAD Kurumsal Medya İlişkileri Müdürü Başak Solmaz Karaüç.

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin ‘Yeni Yıla Merhaba ve Anma Töreni’ etkinliğinde 20. yılını dolduran gazetecilere plaket takdim edildi. EKONOMİ Gazetesi piyasa editörü Veysel Ağdar da (sağda) 30 yılı geride bırakarak plaket aldı.