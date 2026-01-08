Ekonomi Gazetesi ve ATO yasa dışı ticaretle mücadele konferansı düzenleyecek

EKONOMİ Gazatesi’nin düzenleyeceği ve Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek konferansta, yasa dışı ticaretin ekonomik ve toplumsal etkileri ile bu alanda uygulanabilecek çözüm yolları ele alınacak.

Konferansa Ömer Bolat da katılacak

12 Ocak Pazartesi günü ATO Meclis Salonu’nunda gerçekleştirilecek konferansın açılış konuşması Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından yapılacak. Ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran birer konuşma gerçekleştirecek.

Konferans kapsamında;

• Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı,

• Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve

• TRACIT (Transnational Alliance to Combat Illicit Trade)

temsilcileri sunumlar gerçekleştirecek. TRACIT sunumu, kuruluşun Genel Direktörü Jeffrey Hardy tarafından yapılacak.

Konferansın ikinci bölümünde düzenlenecek panelde “Yasa Dışı Ticaretin Etkileri ve Çözüm Yolları” başlığı altında ulusal ve uluslararası boyutlar tüm yönleriyle değerlendirilecek. Panelin moderatörlüğünü NBE Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ üstlenecek.

Uzman isimler katılacak

Panelde konuşmacı olarak;

• Mahmut Özgener (İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı),

• Demir Şarman (Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı),

• Ali Cem Cantekin (ATO 51 No’lu Akaryakıt Tesisleri, Petrol ve Petrol Ürünleri Meslek Komitesi Başkanı),

• Av. Doç. Dr. Hakan A. Yavuz (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) ve

• Emrah Akın (BDO Ortak – Yeminli Mali Müşavir)

yer alacak.

Konferansta, yasa dışı ticaretin vergi kayıpları, haksız rekabet ve kamu güvenliği üzerindeki etkileri ele alınarak, kurumlar arası iş birliği ve politika önerileri masaya yatırılacak.