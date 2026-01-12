Ekonomi Gazetesi ve ATO Yasa Dışı Ticaretle Mücadele Konferansı düzenlendi

EKONOMİ Gazatesi’nin düzenlediği ve Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansta, yasa dışı ticaretin ekonomik ve toplumsal etkileri ile bu alanda uygulanabilecek çözüm yolları ele alındı.

Konferansa Ömer Bolat da katıldı

ATO Meclis Salonu’nunda gerçekleştirilen konferansın açılış konuşması ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran tarafından yapıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu birer konuşma gerçekleştirdi.

Konferans kapsamında;

• Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı,

• Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü,

• TRACIT (Transnational Alliance to Combat Illicit Trade)

temsilcileri sunumlar gerçekleştirecek.

TRACIT sunumu, kuruluşun Genel Direktörü Jeffrey Hardy tarafından yapıldı.

Konferansın ikinci bölümünde “Yasa Dışı Ticaretin Etkileri ve Çözüm Yolları” başlığı altında ulusal ve uluslararası boyutlar tüm yönleriyle değerlendirildi.

Panelin moderatörlüğünü NBE Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ üstlendi.

Uzman isimler katıldı

Panelde konuşmacı olarak;

• Mahmut Özgener (İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı),

• Demir Şarman (Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı),

• Ali Cem Cantekin (ATO 51 No’lu Akaryakıt Tesisleri, Petrol ve Petrol Ürünleri Meslek Komitesi Başkanı),

• Av. Doç. Dr. Hakan A. Yavuz (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi),

• Emrah Akın (BDO Ortak – Yeminli Mali Müşavir) yer aldı.

Konferansta, yasa dışı ticaretin vergi kayıpları, haksız rekabet ve kamu güvenliği üzerindeki etkileri ele alınarak, kurumlar arası iş birliği ve politika önerileri masaya yatırıldı.

Bolat: Yeni nesil kayıt dışılıkla da amansız bir mücadele sergiliyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Reklam Kurulu vasıtasıyla yeni nesil kayıt dışılıkla da amansız şekilde mücadele ettiklerini belirterek, "Kurul, Haziran 2023'ten bu yana tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalarla mücadelesi kapsamında 606 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladı ve reklam erişim yasağı getirdi" dedi.

Yasa Dışı Ticaretle Mücadele Konferansı, EKONOMİ Gazatesi’nin düzenlediği ve Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde Bakan Bolat'ın katılımıyla düzenlendi.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, yasa dışı ticaretin, etkileri bakımından çok boyutlu bir mesele olduğunu bildirerek, bu sorun nedeniyle sahte ürünler yoluyla tüketici sağlığının riske atıldığını, üretim, istihdam, vergi geliri, döviz kaybı yoluyla ülke ekonomisinin zaafa uğratıldığını anlattı.

Yasa dışı ticaretin, organize suç örgütlerini güçlendirerek kamu düzeni ve güvenliğini tehdit ettiğine dikkati çeken Bolat, "Yasa dışı ticaret, devletin harcamalarını yapabilmek için gerekli olan vergi gelirlerinin azalmasına yol açtığı ve kamu hizmetlerine ayrılan kaynaklarda önemli kayıp oluşturduğu için mutlaka mücadele edilmesi gereken bir alandır." diye konuştu.

Bolat, Bakanlık olarak yasal mevzuata uygun ticaretin kolaylaştırılmasını teşvik eden uygulamaları hayata geçirdiklerini ve yasa dışı ticaretle mücadele etmek için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Bu amaçla başta ihracat ve ithalat süreçleri olmak üzere gümrük işlemlerinin her geçen gün daha hızlı ve teknoloji yoğun bir biçimde yürütülmesini sağladıklarını aktaran Bolat, sözlerine şöyle devam etti:

"Eşya, taşıt ve yolcu hareketlerini risk analizlerine dayalı olarak kontrol ederek ülkemizin ve halkımızın menfaatlerini koruma yönünde mücadelemizi güçlü şekilde sürdürüyoruz. Yetkilendirilmiş Yükümlü, Tek Pencere, İzinli Gönderici, Liman Tek Pencere gibi sistemler ile Hava Yolu İşlemlerinin Dijitalleştirilmesi Projesi gibi uygulamalarla teknik, dijital ve yasal düzenlemeler gerçekleştirdik. Gümrük idarelerimizin altyapılarını geliştirmek, fiziki kapasitesini artırmak gibi birçok modernizasyon projesini hayata geçirdik ve yapmaya da devam ediyoruz."

Bolat, Türkiye'nin gümrük kapıları ve idarelerinin, dünyada örnek gösterildiğine işaret ederek, bu anlamda İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı İslam Ticaret ve Sanayi Odasının, İslam ülkelerinde de benzer uygulamalar yapılması için TOBB ile çalışma yapacağını aktardı.

Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan önemli gümrük kapılarından birisi olan Ağrı Gürbulak'ın modernleştirme ve yenileme çalışmalarının tamamlandığına dikkati çeken Bolat, kapının resmi açılışının gelecek haftalarda yapılacağını bildirdi.

"Cari işlemlerdeki dengeli sürecimiz devam ediyor"

Bakan Bolat, Türkiye'nin ithalatını etkileyen unsurlara ilişkin bilgi vererek, "Burada yarıdan fazla artış sağlayan en önemli iki kalem, emtia piyasalarındaki hareketlilik nedeniyle altın ons fiyatlarındaki büyük yükseliştir. İki yıl öncesine göre bizim altın ithalatımız miktar olarak yarı yarıya azalmakla beraber ons altının dolar değeri neredeyse son bir buçuk yılda yüzde 100'den fazla arttı. Değer itibarıyla altın ithalatında artış oldu. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz. Binek otomobil ithalatındaki artış da buna eklenebilir. Ancak cari işlemlerdeki dengeli sürecimiz devam ediyor. Hizmetler ticaretimizde 63-64 milyar dolar fazla sağlayarak, cari işlemler açığımızı oldukça makul seviyede tutacağız." dedi.

Küresel sisteme entegre olan Türkiye'de yasal ticaretin önünün her zaman açık olduğunu belirten Bolat, yasa dışı ticaret veya kaçakçılığa tevessül edenlerle kararlı mücadelenin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlenerek devam edeceğini söyledi.

Bolat, Bakanlık olarak yasal ticareti her zaman desteklediklerine ve ekonomik büyümenin ticaretin artmasıyla gerçekleşeceğine inandıklarına dikkati çekerek, "Yasa dışı ticarete de geçit vermiyoruz ve vermeyeceğiz. Geçen yıl gümrüklerde yakalama rakamlarımız yüzde 79 artışla 98,5 milyar liraya yükseldi. Dünya ekonomisindeki çalkantılar karşısında bu tür yasa dışı ticarete veya uyuşturucu ticaretine tevessül edenlerle mücadelemizin ne kadar sıkı şekilde yapıldığını bu rakamlar ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Bu rakamların sadece Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün rakamları olduğunu anımsatan Bolat, İçişleri Bakanlığının birimlerinin de etkin mücadelesiyle rakamların çok daha yüksek olduğunu belirtti.

"2025'te 13,6 milyar lira toplam ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi"

Bolat, bu faaliyetlere ek olarak gümrük işlemlerinin önceden, cari ve sonradan kontrollerinin yapıldığını bildirerek, "Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğümüz ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın çalışmalarıyla sonradan yapılan kontroller neticesinde, 2025'te 9,8 milyar lira değerinde gümrük vergisinin eksik beyan edildiği ortaya çıkarıldı. Bu işlemi yapanlara ek tahakkuk ve para cezası işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca ikincil kontroller de yapılıyor. Burada da aşağı yukarı 3,8 milyar liralık ek tahakkuk uygulaması yapıldı. Toplamda, sonradan ve ikincil kontroller kapsamında yüzde 100 artışla 2025'te 13,6 milyar lira toplam ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi." ifadelerini kullandı.

Kayıt dışı ticaretin çok hızlı şekil değiştirdiğini ve denetimin en fazla zorlaştığı alanların başında dijital mecraların geldiğini söyleyen Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün kayıt dışılık sadece faturasız mal satmak değil, aynı zamanda dijital dünyada tüketiciyi yanıltarak haksız kazanç elde etmek haline de gelmiştir. Reklam Kurulu vasıtasıyla bu yeni nesil kayıt dışılıkla da amansız bir mücadele sergiliyoruz. Reklam Kurulu, Haziran 2023'ten bu yana tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalarla mücadelesi kapsamında 606 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladı ve reklam erişim yasağı getirdi."

"Haksız ticaret uygulamalarına 2 milyar 658 milyon lira ceza"

Bolat, yasa dışı ticaretle mücadelenin bir parçası olarak mevzuata aykırı stokçuluk, karaborsacılık, fahiş fiyatla mücadele anlamında da etkin çalışma yürüttüklerini bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi, İç Ticaret ile Ürün Güvenliği ve Denetimi genel müdürlükleri ile il ticaret müdürlüklerindeki değerli denetim elemanı arkadaşlarımız vasıtasıyla tam 577 bin 771 işletme ve 41,3 milyon ürün denetlendi. Mevzuatlara aykırı davranan ve tüketici haklarına zarar veren, bu anlamda yasalara aykırı haksız ticari uygulamaları yapan ilgili firmalara 2 milyar 658 milyon liralık ceza kesildi. Bunlar birer birer tahsil edilmektedir."

Bağımsız bir kurul olan Rekabet Kurulunun da adil ve haklı ticaretin yerleşmesi ile yasalara uygun olmayan uygulamalarla mücadele kapsamında 2024'te 223 soruşturmada 7,7 milyar liralık ceza kestiğini anımsatan Bolat, "2025 yılında Rekabet Kurulu 227 soruşturmada 13,2 milyar lira idari para cezası uygulamıştır." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu: Denetim ve kontrollerle milyarlarca liralık vergi geliri muhafaza edildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yasa dışı ticaretle mücadele kapsamında, akaryakıt konusunda Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) uygulamaya alınması başta olmak üzere önemli mevzuat düzenlemelerinin hayata geçirildiğini belirterek, "Aralıksız denetim ve kontroller sayesinde hem devletimiz milyarlarca liralık vergi gelirini muhafaza etti hem yasal sektör korundu hem de yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirin kanalize edildiği alanlara büyük darbe vuruldu." dedi.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, konferansın ilkinin TOBB ev sahipliğinde 2022'de düzenlendiğini anımsatarak, o günden bugüne mücadelede yer alan tüm kamu kurumlarının attığı adımlar sayesinde Türkiye'nin önemli kazanımlar elde ettiğini, özel sektörün çatı kuruluşu olarak kendilerinin de devletin bu çabalarına destek olmak amacıyla sorunların çözümünde ortak duruş sergilediklerini söyledi.

Bu süreçte 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda yapılan değişikliklerle cezaların daha caydırıcı hale getirildiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yasa dışının yoğun olarak yaşandığı alkollü içecekler ve tütün mamulleri piyasasına dair düzenleyici çerçevede kapsamlı iyileştirmeler yapıldı. Akaryakıt alanında UTTS'nin devreye girmesi başta olmak üzere önemli mevzuat düzenlemeleri hayata geçirildi. Tüm bu mevzuat düzenlemelerinin etkili uygulanmasını sağlayacak aralıksız denetim ve kontroller sayesinde hem devletimiz milyarlarca liralık vergi gelirini muhafaza etti hem yasal sektör korundu hem de yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirin kanalize edildiği alanlara büyük darbe vuruldu."

Hisarcıklıoğlu, Birlik olarak mevzuat düzenlemelerine katkı ve farkındalık oluşturma açısından kamu kurumlarına her türlü desteği verdiklerini anlattı.

Bu konuda yaptıkları çalışmalara değinen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızla oda ve borsalarımıza 'İhracatta Kaçakçılıkla Mücadele Eğitimi' verdik. Sektör meclislerimiz bünyesindeki bazı meclislerde kaçakçılıkla ilgili alt komisyonlar kurarak konuyu mevzuat anlamında da çalışıyoruz. Kamu kurumlarımıza kaçakçılık ve yasa dışı ticaretin önüne geçebilecek tüm önerilerimizi iletiyoruz. Tüm kurumların işbirliği ve dayanışmasıyla yasa dışı ticaretle mücadelede çok daha iyi bir konuma geleceğiz."

"Yasa dışı ticaret tüm dünyanın ortak sorunu"

ATO Başkanı Baran da ticaretin dünyanın neresinde olursa olsun güven üzerine kurulduğuna dikkati çekerek, hukuka, ahlaka ve kurallara dayanmayan ticaret anlayışının ekonomiye ve toplumsal refaha katkı sağlamayacağını söyledi.

Yasa dışı ticaretin ekonomi açısından en önemli ve kritik konulardan biri olduğunu, toplum sağlığı ve kamu güvenliği ile de doğrudan bağlantısı bulunduğunu vurgulayan Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Yasa dışı ticaret, kurumlar, sektörler ve ülkeler arası sınırları aşan tehlike ve tehditleri bünyesinde barındırıyor. Küresel ekonominin karanlık yüzü de denilen yasa dışı ticaret, ekonomik faaliyetler üzerinde daraltıcı bir etki oluşturup, vergi gelirlerinde kayıplara yol açarak büyümeye zarar veriyor. Akaryakıttan tütüne, ilaçtan alkole, sahte ve taklit ürünlerden kaçakçılığa kadar pek çok alanda karşımıza çıkan yasa dışı ticaret, bugün tüm dünyanın ortak sorunu haline geldi."

Baran, kayıtlı ve kurallara uygun çalışan işletmeler açısından haksız rekabet ortamı oluşturan, vergi kayıplarına yol açarak kamu gelirlerini azaltan yasa dışı ticaretin iş barışını zedelediği gibi ekonomik istikrarı da tehdit ettiğini, kamu gelirlerinde azalmaya neden olduğu için de hizmetlerin kalitesini etkilediğini anlattı.

Mücadelede en iyi yöntem: Kayıtlı ekonomiye geçişin güçlendirilmesi

Yasa dışı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede en iyi yöntemlerden birinin kayıtlı ekonomiye geçişin güçlendirilmesi olduğunu belirten Baran, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu alanda çok önemli mesafeler katettiğini bildirdi.

Baran, geleneksel yöntemlerden dijitalleşmeye, faturadan irsaliyeye, muhasebe kayıtlarından beyanname süreçlerine kadar ticaretin tüm aşamalarının dijital ortama taşınmasının kayıtlı ekonomiyi güçlendirdiğine, denetim ve izleme kapasitesini önemli ölçüde artırdığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Dijitalleşme süreci bir yandan verimliliği artırırken diğer yandan yasa dışı ticaretin önlenmesi için yürütülen mücadele açısından da güçlü bir araç haline geldi. Bu noktada, yasa dışı ticaretin önlenmesinde TOBB öncülüğünde kurulan, Oda olarak bizim de ortağı olduğumuz Gümrük ve Turizm İşletmeleri şirketinin katkılarını özellikle vurgulamak isterim. Bu şirket, kara sınır kapılarımızı hiçbir mali yük oluşturmadan, yap-işlet-devret modeliyle çağın gereklerine göre baştan yenileme görevini üstlendi."

Kapıkule, Pazarkule, Hamzabeyli, Sarp, Türkgözü, Çıldır-Aktaş, Dilucu, Kapıköy, Esendere, Cilvegözü Habur ile Muratbey ve Nusaybin gümrük müdürlüklerinin bugüne kadar modernize edildiğini hatırlatan Baran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu modernizasyonlarla birlikte oluşan teknik imkanlar, x-ray araç ve bagaj tarama cihazları, görüntü izleme sistemleri, kartlı geçiş ve bariyer sistemleri, kaçakçılıkla mücadeleye önemli katkılar sağladı. Halihazırda yapımı devam eden Gürbulak Sınır Kapısı tamamlandığında bu mücadelede kritik bir rol üstlenecek. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı, ülkemizin bu konudaki kararlılığını açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu mücadelenin başarısı, toplumsal farkındalığın artırılması, veri paylaşımının güçlendirilmesi, hukuki ve idari altyapının geliştirilmesi ve denetim kapasitesinin etkin biçimde kullanılmasıyla mümkündür. Tüm bunların hakkıyla uygulanabilmesi de bakanlıklardan yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm kurum ve kuruluşların işbirliği içinde çalışmasıyla sağlanabilir."