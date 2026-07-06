Ekonomi Gazetesi ve ekonomim.com yeni adresinde

Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi ve dijital yayını ekonomim.com, okurlarına ve iş ortaklarına daha dinamik bir ortamda hizmet vermek amacıyla adres değişikliğine gitti. Güçlü yazar kadrosu ve dinamik haber merkeziyle ekonomi gündeminin nabzını tutmaya devam eden gazetemiz, yeni döneme Şişli’nin merkezi noktalarından birinde başlamış oldu.

Nasıl Bir Ekonomi ailesi, tüm operasyonel ve idari faaliyetlerini artık aşağıdaki yeni kurumsal merkezinden yürütecek:

İzzet Paşa, Yeni Yol Cd., No: 3, Ofis 1505 - 1506 - 1507 Nurol Towers, 34387 Şişli/İstanbul