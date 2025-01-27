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EKONOMİ gazetesinin 2025 rotası Antalya’da belirlendi

EKONOMİ gazetesinin bölge temsilcileri 2024 yılını değerlendirmek ve 2025 hedeflerini belirlemek üzere Antalya'da bir araya geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, “2024, ekonomi yayıncılığında etkinliğimizi artırdığımız bir yıl oldu. 2025'te bunu daha da pekiştireceğiz. Türkiye'nin ekonomi gündemini en doğru biçimde tüm dünyaya aktaracağız" dedi.

Haber Merkezi
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EKONOMİ gazetesinin 2025 rotası Antalya’da belirlendi
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Gazeteniz EKONOMİ’nin bölge temsilcileri 2024 yılını değerlendirmek ve 2025 hedeflerini belirlemek üzere Antalya IC Hotels Green Palace’da bir araya geldi.

EKONOMİ “Bölge Toplantısı”nda, Vahap Munyar, Şeref Oğuz, Ali Ekber Yıldırım, Mete Belovacıklı, Talip Aktaş, Mustafa Kemal Çolak, Handan Sema Ceylan ve gruba yeni katılan Ruhi Sanyer gibi gazeteciler, Türkiye’nin 2025 gündemini değerlendirdi, beklentilerini aktardı. Bölgeler Koordinatörü Ömer Faruk Çiftçi’nin sunumunun ardından EKONOMİ gazetesinin temsilcileri bölgelerindeki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi, yeni dönem projelerini sundu. Toplantıda, 2025 yılı internet yayıncılığında hızlı bir yükseliş kaydederek, ekonomide Türkiye’nin en çok takip edilen online kanalı haline gelen ekonomim.com, KOBİ’lere işlerinde doğrudan kullanabilecekleri uzman bilgiler sağlayan ekonomigazetesi.com ile Nasıl Bir Ekonomi TV YouTube kanalında atılım yılı ilan edildi.

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EKONOMİ Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, “2024, ekonomi yayıncılığında etkinliğimizi artırdığımız bir yıl oldu. 2025’te bunu daha da pekiştireceğiz. Türkiye’nin ekonomi gündemini en doğru biçimde tüm dünyaya aktaracağız. Reel sektörün ve Anadolu’nun üretim gücünü sadece Türkiye’ye değil uluslararası boyuta da taşımaya yönelik projelerimiz bu yıl hayata geçecek. Tarımın ve teknolojinin nabzını ayda bir yayımladığımız özel çalışmalarla tutmaya devam edeceğiz. Bu yıl çok ses getiren ‘Cumhuriyet Ekonomi Kronolojisi’ gibi başarılarımızı anlatan, umudu yükselten yeni çalışmalara imza atıyoruz. Bağımsızlığın giderek önem kazandığı medyada Türkiye’yi eğip bükmeden olduğu gibi iç ve dış kamuoyuna aktarmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Güldağ, bu yıl Türkiye ekonomisini Avrupa’nın ekonomi medyasının da gündemine taşıyacak çalışmaları olduğunu da kaydetti.

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