"Ekonomi Haberi Ödülü" gazetemiz yazarı Alaattin Aktaş'a verildi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 66 yıldır düzenlediği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda kalabalık bir izleyicinin katılımıyla gerçekleşen ödül töreninde 2024’ün en iyi haberleri 41 dalda ödüllendirildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin bu yıl 79’uncu kuruluş yıldönümünün kutlanacağını söyleyerek, “Geriye dönüp baktığımızda bu 79 yılın basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması, gazetecilerin görevlerini yapabilmesi için mücadele ve dayanışmayla geçtiğini görüyoruz. Günümüzde de bu tablo değişmiş değil” dedi.

Vahap Munyar, şöyle konuştu: “Meslektaşlarımıza saldıranlar, cezasızlıkla ödüllendiriliyor. Haksız gözaltı ve tutukluluk gazetecilerin mesleklerini yapmalarını engelliyor. Basın özgürlüğüne yönelik tüm haksız ve hukuksuz müdahaleler bu ülkede yaşayan her yurttaşı ve doğal olarak demokrasiyi olumsuz etkiliyor. Halkın haber alma hakkının en önemli kamu yararı olduğunu hiç unutmamalıyız. Gazeteciliğin özgür olmadığı topraklarda demokrasinin de yeşermediğini biliyoruz.”

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş de “Bu yıl da meslektaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaştık. Seçici Kurullar toplantılarını yaptı ve bu yılın en başarılı haberlerini ve gazetecilerini belirledik. Gazeteciler haklarında açılan binlerce davaya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki tüm engellemelere, haksızlıklara, hukuksuz gözaltı ve tutuklamalara rağmen görevlerini yine büyük bir başarıyla yerine getirdi” dedi.

Aktaş: TÜİK’in yeni endekse geçmesi için ısrarcı olalım

EKONOMİ gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, 8 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan “İşte TÜİK’in devlet sırrı gibi sakladığı madde fiyatları” başlıklı haberi ile Ekonomi Haberi Ödülü’nün sahibi oldu. Ödülünü TGC Başkanı Vahap Munyar’ın elinden alan Aktaş şöyle konuştu: “Ankara’dan size selam getirdim. Bu ödüle layık gören meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. TÜİK’in fiyat endeksiyle ilgili olarak genç meslektaşlarıma yol göstermek için detaya inmekte yarar var düşüncesindeyim. Ekonomideki gelişmeleri eleştirirken haber bültenlerinde çok kötü bir hesaplama yaptığını, vatandaşların zor durumda olduğunu söylüyoruz. TÜİK artık yeni bir endekse geçmeli, bunda ısrarcı olalım. TÜİK ücretlilerin geçinme endeksi adı altında yeni bir endekse geçmeli. Tüketici fiyat endeksi bu haliyle hesaplanırsa hiçbir şey değişmeyecek. Emeklilerin her gün yakındığını anlatan haberler yapacağız. Havanda su döğeceğiz. Bu konuda yapıcı eleştiriler getirelim. Bir teşekkürüm daha var, TÜİK’e teşekkür ediyorum. Madde fiyatlarını gizlemeselerdi böyle bir yazı konusu ve bu ödül olmayacaktı. Madde fiyatlarını gizlemeye devam etsinler.”

Yıldırım: Gazeteciler, türlü baskı ve engelle karşılaşıyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 2024 Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün ekonomi alanında objektif yayıncılık anlayışıyla kamu yararını gözetmesi, yurttaşların ekonomi ve finans okuryazarlığına sağladığı katkı nedeniyle CNBC-E Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım’a verilmesine karar verdi. Servet Yıldırım ödülünü TGC Başkanı Vahap Munyar’dan aldı. Yıldırım görüşlerini şöyle paylaştı: “Tam 36 yıldır muhabir, yazar, programcı ve yönetici olarak medyada görev yapan bir gazeteci kardeşiniz olarak, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin gelenekselleşen bu ödüllerinin çok değerli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. Demokratik bir düzenin temel taşlarından olan gazetecilik zor bir meslektir. Maalesef, mesleğini icra eden gazeteciler, çeşitli baskılar ve türlü türlü engeller ile karşılaşmaktadır. Onurlu ve sorumlu bir meslek olan gazetecilik ve yayıncılık alanında derin izler bırakmış olan Nezih Demirkent ise sergilediği örnek liderlikle de Türk basın tarihinde özel bir yer edinmiştir. Ödül için teşekkür ediyorum.”

TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri

■ EKONOMİ HABERİ ÖDÜLÜ: ALAATTİN AKTAŞ- EKONOMİ

■ ÇEVRE HABERİ ÖDÜLÜ: ŞEYDA ÖZTÜRK- CUMHURİYET

■ ÇEVRE HABERDE ÖVGÜ: GÖKHAN BÜYÜK- AYDINLIK

■ EĞİTİM HABERİ ÖDÜLÜ: CENGİZ KARAGÖZ- CUMHURİYET

■ EĞİTİM HABERİNDE ÖVGÜ: FİGEN ATALAY- CUMHURİYET

■ SAĞLIK HABERİ ÖDÜLÜ: DENİZ GÜNGÖR- BİRGÜN

■ SAĞLIK HABERİNDE ÖVGÜ: İLAYDA KAYA- BİRGÜN

■ SPOR HABERİNDE ÖVGÜ: CENGİZ TOKGÖZ- SÜPER FENER

■ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ: SİBEL BAHÇETEPE- BİRGÜN

■ ARAŞTIRMA ÖVGÜ: MUSTAFA SAİT ÖZKAN- SABAH

■ RÖPORTAJ-ŞÖYLEŞİ ÖDÜLÜ ÇİĞDEM YILMAZ- MİLLİYET

■ RÖPORTAJDA ÖVGÜ: İPEK ÖZBEY - SÖZCÜ

■ SAYFA DÜZENİ- BİRİNCİ SAYFA ÖDÜLÜ: NERMİN ZENGİN - GÜNEYDOĞU EKSPRES

■ SAYFA DÜZENİ BİRİNCİ SAYFA ÖVGÜ: İBRAHİM ERSOY DİYAR- MİLLİYET

■ SAYFA DÜZENİ İÇ SAYFA ÖDÜLÜ: AYBERK GÖKBAK- MİLLİYET

■ SAYFA DÜZENİ İÇ SAYFADA ÖVGÜ: ÖZGÜR ÇELİKTÜR- BİRGÜN

■ TV HABER ÖDÜLÜ: FIRAT IRMAK İLE MURAT MAHMUT ÖZGÜN - NOW

■ TV HABER’DE ÖVGÜ: BERİL ÖTKAN- NOW

■ TV HABER ARAŞTIRMADA ÖDÜL: MELİKE ŞAHİN- NTV

■ TV HABER ARAŞTIRMA ÖVGÜ: YILMAZ EMRE İZKÜBARLAS İLE ÇAĞLAR GÜNER - NOW

■ TV HABER PROGRAMDA ÖVGÜ: EMİNE KERTİ- SÖZCÜ

■ TV BELGESEL ÖDÜLÜ: NURGÜL BAYRAM- HOOX

■ TV BELGESEL’DE ÖVGÜ: GAMZE ALTUNAY- HALK TV

■ TV KÜLTÜR-SANAT ÖDÜLÜ: YAĞMUR NAZİK- EBA TV

■ TV KÜLTÜR-SANAT’TA ÖVGÜ: KÜRŞAD OĞUZ- HALK TV

■ TV KAMERA ÇALIŞMASINDA ÖDÜL: HALİL KAHRAMAN - CNNTÜRK

■ TV KAMERA ÇALIŞMASINDA ÖVGÜ: GÖKHAN ARIKAN- NOW

■ RADYO PROGRAM ÖDÜLÜ: DERYA ACEMOĞLU- NTV

■ RADYO PROGRAMI’NDA ÖVGÜ: SEMA KILIÇ- TRT

■ İNTERNET HABERİ ÖDÜLÜ: SİNEM NAZLI DEMİR- 12PUNTO

■ İNTERNET HABER ÖVGÜ: MEHMET BARAN KILIÇ-POLİTİKYOL

■ İNTERNET RÖPORTAJ ÖDÜLÜ: ECE DENİZ- DİKEN

■ İNTERNET ÖZGÜN KÖŞE YAZISI ÖDÜLÜ: MEHMET MURAT SABUNCU- T24

■ İNTERNET ÖZGÜN KÖŞE YAZISINDA ÖVGÜ: MEHMET YAZICI- SAMSUNOLAY

■ DİJİTAL PLATFORM HABERİ ÖDÜLÜ: EMRULLAH ERDİNÇ- EMRUHLAH ERDİNÇ

■ KADIN HABERİ ÖDÜLÜ: SARYA TOPRAK- BİRGÜN

■ KADIN HABERİNDE ÖVGÜ: ÖZNUR KARSLI ÇETİNER- HABERTÜRK

■ NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ: SERVET YILDIRIM- CNBC-E

■ NİYAZİ DALYANCI BARIŞ GAZETECİLİĞİ ÖDÜLÜ: ÖMER MADRA- AÇIK RADYO