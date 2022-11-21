Ekonomi, spor, diplomasi ve gastronomi nikahta buluştu

Yazarlarımızdan Emre Alkin, bir yıldan fazla beraber olduğu tekstilci ve Hillside City Club Spor Eğitmeni Hande Tarım ile Paris’te evlendi.

Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı ve eşi dahil olmak üzere iki tarafın ailesi ve dostlarında çok sayıda davetli, OECD Büyükelçimiz Kerem Alkin ve eşi Eser Alkin’in misafiri oldular.

Nikah, Türkiye’nin ekonomi, spor, diplomasi ve gastronomi dünyasını bir araya getirdi. Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe’nin kıydığı nikâhta hem çifte güzel mesajlar verildi hem de ülkemizin geleceği için temenniler de bulunuldu. Topkapı Üniversitesi Rektörü Emre Alkin’in iki oğlu da törene İngiltere’den gelerek katıldılar. Hem yeni evli çifte hem de ailesine mutluluklar dileriz.