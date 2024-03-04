"EKONOMİ, Türkiye'nin referans gazetesi oldu"

İnnvista Hotel Belek’te gerçekleştirilen ve 24 bölge temsilcisinin katıldığı toplantıda, yazı işleri, abone ve reklam birimleri yeni dönemdeki hedeflerini şekillendirdi. İnternet yayıncılığında hızla yükselen ekonomim.com ve YouTube üzerinden yayıncılığına yeni bir soluk getiren Nasıl Bir Ekonomi Kanalı'nın yayın içeriklerinin çeşitlendirilmesi ve zenginleştirilmesi için devreye sokulacak yeni projeler ele alındı.

2024 yılı yol haritasının çizildiği toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, EKONOMİ gazetesinin kısa sürede Türkiye’nin referans gazetesi haline geldiğini vurgularken "bu zorlu süreçte bizi yalnız bırakmayan ve cesaretlendiren" EKONOMİ okurlarına teşekkür etti.

"Haberciliğin zor koşullarda yapıldığı bugün, referans alınmak, her birimizin üzerine yeni sorumluluklar yüklüyor’’ diyen Güldağ şunları söyledi:

"Anadolu’yu bizim kadar gezen, iş dünyasının nabzını tutan bir gazeteci ekibi Türkiye'de yok, Dünyada da yerele ve reel sektöre ilişkin EKONOMİ gazetemiz kadar yoğun ve nitelikli habercilik yapan bir başka ekonomi yayını yok. 21 Kasım 2022’de "gazetecilerin gazetesi" parolasıyla başladığımız yeni yolculuğumuzdan bu yana geçen kısa sürede çok önemli başarılara imza attık. Ancak bu başarı bizi atalete düşürmemeli. Habercilikte aramıza yeni katılan dostlarımızla birlikte kalite çıtamızı daha da yükselteceğiz. Ekonomide gözlemlediğimiz her şeyi, eğip bükmeden gerekli ayrıntıları ve yorumlarıyla doğru biçimde kamuoyuna aktarmaya devam edeceğiz. Üzerimize düşeni yapacağız. Yola çıkarken 'yazdıysak doğrudur' sözünde ifadesini bulan bağımsız ve bağlantısız habercilik ilkemizi sahibi olduğumuz tüm mecralarda tavizsiz uyguluyoruz ve kararlılıkla sürdüreceğiz."