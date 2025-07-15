Ekonomi yönetiminden 15 Temmuz mesajı: "Zaferin adı Türkiye"

Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi X hesabından yapılan paylaşımda, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Zaferin Adı Türkiye” paylaşımı yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.



Zaferin Adı Türkiye 🇹🇷 pic.twitter.com/HiVYcvSQam — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) July 15, 2025

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) resmi hesabından “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Gününde aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygıyla anıyoruz” paylaşımı yapılırken, Başkan Fatih Karahan da aynı paylaşımı kendi hesabında yayınladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Gününde aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygıyla anıyoruz. pic.twitter.com/WEOR6F5P3R — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) July 15, 2025

"Tüm dünyaya ilan edilen gün"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 15 Temmuz'un "Asil Türk milletinin, zillete boyun eğmeyeceğini, tüm dünyaya ilan ettiği gün" olduğunu belirterek, "Türk milletinin iradesine, istiklaline ve istikbaline sahip çıktığı şanlı direnişin adıdır. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kazandığımız bu zafer, milletimizin birlik ve kararlılığının simgesidir. Hain darbe kalkışmasının 9. yılında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, vatanı için şehadete koşan kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Zaferin Adı Türkiye." ifadelerini kullandı.

"Unutmadık, unutmayacağız"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da 15 Temmuz'da demokrasiye, bağımsızlığa ve millet iradesine kasteden hain girişimi unutmayacaklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ile aziz milletimizin cesareti ve kararlılığı sayesinde bertaraf edildi. O gece millet iradesi, tanklara, mermilere ve ihanete karşı dimdik ayakta durarak, demokrasiye sahip çıktı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, demokrasi ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Zaferin Adı Türkiye." mesajını verdi.

Unutmadık, unutturmayacağız...



15 Temmuz’da demokrasimize, bağımsızlığımıza ve millet iradesine kasteden hain girişim; Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın dik duruşu ile aziz milletimizin cesareti ve kararlılığı sayesinde bertaraf edildi.



O gece millet iradesi, tanklara,… pic.twitter.com/HF4HvsRJHg — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 14, 2025

"Halkımızın hürriyet için direniş zaferi"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın güçlü iradesi ve liderliğinin milletin yüreğindeki inanç, cesaret ve vatan aşkıyla birleşerek, hain darbe girişiminin bozguna uğratıldığını anımsattı. O gece tüm dünyaya Türk milletinin iradesine zincir vurulamayacağının bir kez daha gösterildiğinin altını çizen Bolat, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun dört bir yanında meydanları dolduran aziz vatandaşlarımız, canları pahasına, ezan susmasın, bayrak inmesin, vatan bölünmesin diyerek, iman güçleriyle direndi. Dualarla yoğrulan bu mukaddes direniş, tarihin altın sayfalarına 'halkımızın hürriyet için direniş zaferi' olarak kazındı. O gece yükselen tekbirler ve selalar, milletimizin ruh kökünden filizlenen dirilişin sembolü oldu. Kahraman vatan evlatlarımızın cesur duruşu, nice mazlum millete umut ve cesaret kaynağı teşkil etti. Bugün, 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' şiarıyla omuz omuza yürüdüğümüz bu yolda, demokrasimize, özgürlüğümüze ve istiklalimize olan bağlılığımızı bir kez daha perçinliyoruz. 15 Temmuz, bir milletin, kökü mazide olan bir çınar gibi ayakta duruşunun, milli birlik ve beraberlik şuurunun, iman gücüyle yoğrulmuş direnişinin adıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz bu kutlu mücadele, gelecek nesillere şerefli bir destan mirası olarak kalacaktır. Zaferin Adı Türkiye, zaferin özü milletimizin vakur duruşudur. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün sene-i devriyesinde, canlarını vatan toprağı, mukaddesat ve inancımız için feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Yüce Rabbimizden milletimize birlik, devletimize dirlik niyaz ediyoruz."

O karanlık 15 Temmuz gecesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesi ve liderliği ile milletimizin yüreğindeki inanç, cesaret ve vatan aşkıyla birleşerek hain darbe girişimi Yüce Allah’ın yardımıyla bozguna uğratıldı. O gece, yalnızca bir darbe girişimi… pic.twitter.com/7rvSj2WotU — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) July 14, 2025

"Türkiye'nin enerjisi darbelere geçit vermez"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun. Vatanımızın bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum." açıklamasını yaptı.

Sen Gururla Dalgalan Diye… 🇹🇷



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.



Vatanımızın bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum.#ZaferinAdıTürkiye pic.twitter.com/w7zVtNOIuz — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) July 14, 2025

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise 9 yıl önce Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konan birlik, beraberlik ve cesaretle, bağımsızlığa kasteden hain darbe girişiminin üstesinden milletle birlikte gelindiğini hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün de enerjide tam bağımsızlık hedefine ulaşmak için 15 Temmuz ruhuyla aynı azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Enerjide bağımsızlık, daha büyük ve güçlü Türkiye demektir. Bu uğurda, gece gündüz demeden ülkemizi enerji bağımsızlığına ulaştırmak için var gücümüzle mücadelemizi sürdürüyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Türkiye'nin enerjisi darbelere geçit vermez."​​​​​​​

Zaferin Adı Türkiye🇹🇷



Bundan tam 9 yıl önce Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde ortaya konan birlik, beraberlik ve cesaretle, bağımsızlığımıza kasteden hain darbe girişiminin üstesinden milletimizle birlikte geldik.



Bugün de enerjide tam bağımsızlık hedefine… pic.twitter.com/HsnaDF7FDE — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) July 15, 2025

"Bu uğurda canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu da yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

“Aziz Milletimiz o gece Vatanımızın birliği ve bağımsızlığı için büyük bir demokrasi mücadelesi vermiştir. Bu uğurda canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

Aziz Milletimiz o gece Vatanımızın birliği ve bağımsızlığı için büyük bir demokrasi mücadelesi vermiştir.

Bu uğurda canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/ywnm9qseyf — Şahap Kavcıoğlu (@sahapkavcioglu) July 15, 2025

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) resmi sosyal medya hesabında da “FETÖ’nün 15Temmuz hain darbe girişimi, milletimizin sağlam duruşu sayesinde bertaraf edildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Kahraman Şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. “Zaferin Adı Türkiye”” paylaşımı yapıldı.