Ekonominin aktörleri ekonomim.com'un zirvesinde buluşuyor

Türkiye ekonomisinin geleceğine ışık tutmak, sektörlerin 2026 projeksiyonlarını ve stratejik yol haritalarını değerlendirmek amacıyla düzenlenen "Ekonominin Ufuk Turu '26" zirvesi için geri sayım başladı. 28 Şubat Cumartesi günü İstanbul Finans Merkezi, Ziraat Bankası Oditoryumu’nda gerçekleşecek olan dev buluşma, ekonomi dünyasının karar vericilerini aynı çatıda buluşturacak.

Bakan Şimşek özel sunum yapacak

Zirvede, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli ekonomik hedefler, enflasyonla mücadele süreci, küresel ekonomide yaşanan süreçlerin Türkiye'ye yansımaları ve yatırım ortamına dair öngörülerini içeren kapsamlı bir sunum yapacak.

EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ali İhsan Erdem, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın açılış konuşmalarının ardından başlayacak zirvede, Türkiye'nin önde gelen sanayi, turizm, inşaat ve tarım sektörü temsilcileri yol haritalarını kamuoyuyla paylaşacak.

Reel sektör temsilcileri görüşlerini paylaşacak

EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek oturumda ise iş dünyasının öncü şirketlerinin isimleri reel sektöre ilişkin görüşlerini aktaracak:

Fuat Tosyalı : Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Oya Narin : Martı Otel İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Tiryakioğlu : Tiryaki Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Erman Ilıcak: Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Ziraat Bankası Oditoryumu’nda gerçekleşecek zirve, hem makroekonomik verilerin hem de reel sektörün sahadaki beklentilerinin analiz edildiği en önemli platformlardan biri olmayı hedefliyor.