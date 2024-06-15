Ekonomist Ege Cansen'den enflasyon değerlendirmesi: Güneş kremi alamadık

Ekonomist Ege Cansen ve Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, özel bir televizyon kanalına konuk oldular.

Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın rolünü ve ekonomik göstergelerin durumunu yorumlayan Cansen, Nisan-Mayıs dönemi karşılaştırmalarına değindi. Sanayide gerileme, otomobil satışlarında düşüş ve konut satışlarında azalma gibi konuları gündeme getirdi.

'Güneş kremi' örneğini verdiler

Ekonomist Ege Cansen, ekonominin soğutulması ve dövizin çıpalanması gibi politikaların enflasyonu düşüreceği öngörüsünde bulundu. Cansen, baz etkisi ve fiyat dalgalanmalarının tüketici üzerindeki etkilerini anlatırken "güneş kremi" örneğini verdi.

Fiyatlardaki artışları eleştiren Cansen, "Dün hanımla güneş kremi bakmaya gittik, alamadık. 900 lira" şeklinde konuştu. Bu durumu doğrulayan Prof. Dr. Asaf Savaş Akat ise, "Ben de dün aynı durumu yaşadım, bir güneş kremi 965 TL. Şaşırdım kaldım" diye ekledi.