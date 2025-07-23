Ekonomist Nazlı Sarp evinde ölü bulundu
Ekonomist Nazlı Sarp, İstanbul'daki evinde ölü bulundu.
Çeşitli TV programlarında finans yorumlarında bulunan ekonomist Nazlı Sarp, İstanbul'daki evinde ölü bulundu.
Ekol TV'de yer alan habere göre, Nazlı Sarp'ın Bakırköy'deki evine gelen polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu.
Sarp'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Sarp'ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp incelemesinin ardından belli olacak.
Alınan bilgiye göre Nazlı Sarp'tan 2-3 gündür haber alınamıyordu. Olay yerine gelen savcının Nazlı Sarp'ın ölümünü 'şüpheli' olarak değerlendirdi.